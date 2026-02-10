https://uz.sputniknews.ru/20260210/uchenye-uzbekistan-biorazlagaemaya-ekologicheski-bezopasnaya-plenka-55583059.html

Ученые из Узбекистана создали полностью биоразлагаемую и экологически безопасную пленку

По внешнему виду и механическим свойствам эти пленки схожи с обычным полиэтиленом, однако полностью безопасны для окружающей среды. Они легко разлагаются в почве и воде, и не наносят вреда окружающей среде.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане разработана оптимальная рецептура экологически чистых и полностью биоразлагаемых пленок на основе водорастворимых полисахаридов местных растений. Об этом сообщила Академия наук РУз.Разработка создана учеными Института химии растительных веществ Академии наук. Биопленки по внешнему виду и прочности схожи с полиэтиленом, однако легко разлагаются в почве и воде, не нанося вреда окружающей среде.По внешнему виду и механическим свойствам эти пленки схожи с обычным полиэтиленом, однако полностью безопасны для окружающей среды. Они легко разлагаются в почве и воде, и не наносят вреда окружающей среде.Особая ценность разработки заключается в возможности ее применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Биопленки могут стать важным шагом в сокращении пластиковых отходов и продвижении устойчивой "зеленой" экономики.Эксперты отмечают, что использование местного растительного сырья и экологическая безопасность продукции делают эту разработку особенно актуальной. Она не только решает практические экологические задачи, но и демонстрирует перспективы научных инноваций в направлении устойчивого развития.

