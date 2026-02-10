Ученые из Узбекистана создали полностью биоразлагаемую и экологически безопасную пленку
14:02 10.02.2026 (обновлено: 14:20 10.02.2026)
© Sputnik / Максим БогодвидЦентральная заводская лаборатория предприятия "Казаньоргсинтез"
© Sputnik / Максим Богодвид
Подписаться
По внешнему виду и механическим свойствам эти пленки схожи с обычным полиэтиленом, однако полностью безопасны для окружающей среды. Они легко разлагаются в почве и воде и не наносят вреда окружающей среде.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане разработана оптимальная рецептура экологически чистых и полностью биоразлагаемых пленок на основе водорастворимых полисахаридов местных растений. Об этом сообщила Академия наук РУз.
Разработка создана учеными Института химии растительных веществ Академии наук. Биопленки по внешнему виду и прочности схожи с полиэтиленом, однако легко разлагаются в почве и воде, не нанося вреда окружающей среде.
"Пластиковые отходы уже много лет загрязняют почву и водоемы по всему миру, становясь глобальной экологической угрозой. В качестве решения этой задачи ученые из Лаборатории химии высокомолекулярных растительных веществ Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан разработали новый оптимальный рецепт экологически чистых, полностью биоразлагаемых пленок на основе водорастворимых полисахаридов местных растений", — говорится в сообщении.
По внешнему виду и механическим свойствам эти пленки схожи с обычным полиэтиленом, однако полностью безопасны для окружающей среды. Они легко разлагаются в почве и воде, и не наносят вреда окружающей среде.
Особая ценность разработки заключается в возможности ее применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Биопленки могут стать важным шагом в сокращении пластиковых отходов и продвижении устойчивой "зеленой" экономики.
Эксперты отмечают, что использование местного растительного сырья и экологическая безопасность продукции делают эту разработку особенно актуальной. Она не только решает практические экологические задачи, но и демонстрирует перспективы научных инноваций в направлении устойчивого развития.
"Эта разработка является важным научным и практическим решением в борьбе с экологическими проблемами, связанными с пластиковыми отходами. Тот факт, что она основана на местном растительном сырье и безопасна для окружающей среды и здоровья человека, еще больше повышает актуальность этой разработки. Это нововведение является важным шагом на пути к зеленой экономике и устойчивому будущему", — отметили в АН.