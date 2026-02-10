https://uz.sputniknews.ru/20260210/velikoe-nasledie-moskva-konferentsiya-alisher-navoi-vostochnyy-renessans-55590931.html
Великое наследие: в Москве прошла конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"
Великое наследие: в Москве прошла конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"
Sputnik Узбекистан
Ученые отметили, что богатое историческое наследие великого мыслителя и поэта остается актуальным и в наши дни.
2026-02-10T13:01+0500
2026-02-10T13:01+0500
2026-02-10T14:20+0500
алишер навои
москва
возложение венков
посольство республики узбекистан в рф
поэт
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55592077_0:151:960:691_1920x0_80_0_0_1f1c808d07459540387b86cdb5391bb3.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве прошла международная научно-просветительская конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс", приуроченная к 585-летию выдающегося поэта и государственного деятеля Алишера Навои, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Данное научное мероприятие было организовано совместно посольством Республики Узбекистан в РФ, Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) и Институтом евразийских и восточных исследований Российского государственного гуманитарного университета.В рамках конференции сначала состоялась церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои в центре российской столицы. В церемонии приняли участие коллектив посольства, студенты совместной образовательной программы УзГУМЯ-МГЛУ и студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык.Конференция началась с приветственных слов посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова. Посол в своем выступлении дал высокую оценку историческому наследию Алишера Навои, которое коснулось всех сфер жизни человека: начиная от языка и литературы и заканчивая тем, что многие ключевые образовательные и просветительские элементы в Узбекистане увековечены именем великого сына узбекского народа.Он напомнил, что 2021 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была учреждена Международная премия имени Алишера Навои "За вклад в единство Тюркского мира". Она вручается раз в два года за особый вклад в продвижение тюркской культуры, сохранение мира, обеспечение безопасности и укрепление доверия, а также расширение сотрудничества между тюркскими народами в различных сферах.В свою очередь председатель Общества дружбы и сотрудничества с РУз, сенатор РФ Ильяс Умаханов отметил великое наследие поэта для всего человечества, которое не должно быть забыто.Конференция собрала широкий круг участников, включая общественных деятелей и профессоров ведущих высших учебных заведений России, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, а также студентов, изучающих узбекский язык.Докладчики проанализировали вклад Алишера Навои не только в узбекскую, но и в мировую культуру. Студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык, прочитали рубаи и газели поэта на узбекском языке.Данная международная конференция способствовала глубокому изучению наследия Алишера Навои, развитию научных исследований и укреплению международного научного сотрудничества.Основоположник узбекского литературного языка и выдающийся поэт Низамиддин Мир Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года.Дошедшее до нас литературное наследие А. Навои велико и многогранно — около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, которые полностью раскрывают духовную жизнь Средней Азии конца XV века.Вершиной творчества А. Навои принято считать знаменитую "Хамсу" ("Пятерицу") — сборник из пяти поэм: "Смятение праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Cтена Искандера", основанных на народном эпосе (популярная в те времена форма изложения философско-художественного мировоззрения). Данный монументальный эпический цикл считается бесценным образцом узбекской классической, а также мировой литературы. Произведения великого мыслителя не утратили актуальности и в наши дни.
москва
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55592077_0:61:960:781_1920x0_80_0_0_d937483a43025fd5148aa9f2d1ee8465.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алишер навои москва возложение цветов конференция посольство
алишер навои москва возложение цветов конференция посольство
Великое наследие: в Москве прошла конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"
13:01 10.02.2026 (обновлено: 14:20 10.02.2026)
Ученые отметили, что богатое историческое наследие великого мыслителя и поэта остается актуальным и в наши дни.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik.
В посольстве Узбекистана в Москве прошла международная научно-просветительская конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс", приуроченная к 585-летию выдающегося поэта и государственного деятеля Алишера Навои, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Данное научное мероприятие было организовано совместно посольством Республики Узбекистан в РФ, Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) и Институтом евразийских и восточных исследований Российского государственного гуманитарного университета.
В рамках конференции сначала состоялась церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои в центре российской столицы. В церемонии приняли участие коллектив посольства, студенты совместной образовательной программы УзГУМЯ-МГЛУ и студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык.
Конференция началась с приветственных слов посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова. Посол в своем выступлении дал высокую оценку историческому наследию Алишера Навои, которое коснулось всех сфер жизни человека: начиная от языка и литературы и заканчивая тем, что многие ключевые образовательные и просветительские элементы в Узбекистане увековечены именем великого сына узбекского народа.
Он напомнил, что 2021 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была учреждена Международная премия имени Алишера Навои "За вклад в единство Тюркского мира". Она вручается раз в два года за особый вклад в продвижение тюркской культуры, сохранение мира, обеспечение безопасности и укрепление доверия, а также расширение сотрудничества между тюркскими народами в различных сферах.
"Все творческое наследие Алишера Навои входит в золотой фонд мировой литературы, а также является достоянием и гордостью не только в Узбекистане, но и во многих государствах мира", — сказал Асадов.
В свою очередь председатель Общества дружбы и сотрудничества с РУз, сенатор РФ Ильяс Умаханов отметил великое наследие поэта для всего человечества, которое не должно быть забыто.
"Это великое наследие, наследие всего человечества не должно быть забыто, а должно быть максимально использовано нашими внуками и правнуками", — подчеркнул он.
Конференция собрала широкий круг участников, включая общественных деятелей и профессоров ведущих высших учебных заведений России, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, а также студентов, изучающих узбекский язык.
Докладчики проанализировали вклад Алишера Навои не только в узбекскую, но и в мировую культуру. Студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык, прочитали рубаи и газели поэта на узбекском языке.
Данная международная конференция способствовала глубокому изучению наследия Алишера Навои, развитию научных исследований и укреплению международного научного сотрудничества.
Основоположник узбекского литературного языка и выдающийся поэт Низамиддин Мир Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года.
Дошедшее до нас литературное наследие А. Навои велико и многогранно — около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, которые полностью раскрывают духовную жизнь Средней Азии конца XV века.
Вершиной творчества А. Навои принято считать знаменитую "Хамсу" ("Пятерицу") — сборник из пяти поэм: "Смятение праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Cтена Искандера", основанных на народном эпосе (популярная в те времена форма изложения философско-художественного мировоззрения). Данный монументальный эпический цикл считается бесценным образцом узбекской классической, а также мировой литературы. Произведения великого мыслителя не утратили актуальности и в наши дни.