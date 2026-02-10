https://uz.sputniknews.ru/20260210/velikoe-nasledie-moskva-konferentsiya-alisher-navoi-vostochnyy-renessans-55590931.html

Великое наследие: в Москве прошла конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"

Великое наследие: в Москве прошла конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"

Sputnik Узбекистан

Ученые отметили, что богатое историческое наследие великого мыслителя и поэта остается актуальным и в наши дни.

2026-02-10T13:01+0500

2026-02-10T13:01+0500

2026-02-10T14:20+0500

алишер навои

москва

возложение венков

посольство республики узбекистан в рф

поэт

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55592077_0:151:960:691_1920x0_80_0_0_1f1c808d07459540387b86cdb5391bb3.jpg

ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве прошла международная научно-просветительская конференция на тему "Алишер Навои и Восточный Ренессанс", приуроченная к 585-летию выдающегося поэта и государственного деятеля Алишера Навои, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Данное научное мероприятие было организовано совместно посольством Республики Узбекистан в РФ, Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) и Институтом евразийских и восточных исследований Российского государственного гуманитарного университета.В рамках конференции сначала состоялась церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои в центре российской столицы. В церемонии приняли участие коллектив посольства, студенты совместной образовательной программы УзГУМЯ-МГЛУ и студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык.Конференция началась с приветственных слов посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова. Посол в своем выступлении дал высокую оценку историческому наследию Алишера Навои, которое коснулось всех сфер жизни человека: начиная от языка и литературы и заканчивая тем, что многие ключевые образовательные и просветительские элементы в Узбекистане увековечены именем великого сына узбекского народа.Он напомнил, что 2021 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была учреждена Международная премия имени Алишера Навои "За вклад в единство Тюркского мира". Она вручается раз в два года за особый вклад в продвижение тюркской культуры, сохранение мира, обеспечение безопасности и укрепление доверия, а также расширение сотрудничества между тюркскими народами в различных сферах.В свою очередь председатель Общества дружбы и сотрудничества с РУз, сенатор РФ Ильяс Умаханов отметил великое наследие поэта для всего человечества, которое не должно быть забыто.Конференция собрала широкий круг участников, включая общественных деятелей и профессоров ведущих высших учебных заведений России, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, а также студентов, изучающих узбекский язык.Докладчики проанализировали вклад Алишера Навои не только в узбекскую, но и в мировую культуру. Студенты МГЛУ, изучающие узбекский язык, прочитали рубаи и газели поэта на узбекском языке.Данная международная конференция способствовала глубокому изучению наследия Алишера Навои, развитию научных исследований и укреплению международного научного сотрудничества.Основоположник узбекского литературного языка и выдающийся поэт Низамиддин Мир Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года.Дошедшее до нас литературное наследие А. Навои велико и многогранно — около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов, которые полностью раскрывают духовную жизнь Средней Азии конца XV века.Вершиной творчества А. Навои принято считать знаменитую "Хамсу" ("Пятерицу") — сборник из пяти поэм: "Смятение праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Cтена Искандера", основанных на народном эпосе (популярная в те времена форма изложения философско-художественного мировоззрения). Данный монументальный эпический цикл считается бесценным образцом узбекской классической, а также мировой литературы. Произведения великого мыслителя не утратили актуальности и в наши дни.

москва

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

алишер навои москва возложение цветов конференция посольство