https://uz.sputniknews.ru/20260210/zoloto-mejdunarodnye-rezervy-uzbekistan-1-fevralya-2026-god-55600594.html

Как изменилась доля золота в резервах Узбекистана к 1 февраля 2026 года — инфографика

По данным Центрального банка, золотовалютные резервы Узбекистана на 1 февраля 2026 года достигли $75,08 млрд, что является максимальным показателем за весь период статистики с 2013 года.

По состоянию на 1 февраля 2026 года общая стоимость международных активов в распоряжении регулятора достигла $75,08 млрд. За последний месяц резервы страны прибавили $8,76 млрд, а с 2025 года увеличились более чем на 82%.Золото является ключевым драйвером роста. На фоне роста цены на мировых рынках стоимость золотого запаса в хранилищах ЦБ увеличилась на $9,88 млрд и достигла исторического максимума — $64,98 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на $9,88 млрд (+17,9%). На золото приходится около 86% всех резервов республики.Физический объем драгоценного металла увеличился до 12,83 млн тройских унций (399 тонн). Это самый высокий показатель за все время ведения статистики с 2013 года.Валютная часть резервов в этом месяце сократилась на 1,12 млрд — до 9,52 млрд долларов.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

