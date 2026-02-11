https://uz.sputniknews.ru/20260211/eaes-primenenie-navigatsionnye-plomby-otslejivaniye-perevozok-55619749.html

В ЕАЭС стартовало обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок

В ЕАЭС стартовало обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок

Sputnik Узбекистан

Навигационные пломбы — это эффективный технологический инструмент, повышающий прозрачность и надежность логистики, сокращающий объем таможенного и иного контроля при перемещении товаров внутри таможенной территории союза и обеспечивающий соблюдение требований.

2026-02-11T18:21+0500

2026-02-11T18:21+0500

2026-02-11T18:21+0500

еаэс

таможня

товары

еэк

груз

грузоперевозки

логистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55628621_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_01164fc85e94079f9ba5cad95bc3e73f.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза началось отслеживание перевозок с применением навигационных пломб в соответствии с Соглашением об их применении. Регулирование затрагивает перевозки, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Соответствующее решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии 23 сентября 2025 года. Это первый из трех этапов практической реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года.Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет около 1,5 года.На первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении:По его словам, в будущем пломбы станут неотъемлемой частью комплексной системы мониторинга импорта и внутреннего товарооборота стран ЕАЭС.Мониторинг перевозок будут обеспечивать уполномоченные национальные операторы стран-членов ЕАЭС.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк навигационные пломбы грузоперевозки логистика