В ЕАЭС стартовало обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозок
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозо
© Пресс-служба ЕЭК
Подписаться
Навигационные пломбы — это технологический инструмент, повышающий прозрачность и надежность логистики, сокращающий объем таможенного и иного контроля при перемещении товаров внутри таможенной территории Союза и обеспечивающий соблюдение установленных требований.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза началось отслеживание перевозок с применением навигационных пломб в соответствии с Соглашением об их применении. Регулирование затрагивает перевозки, осуществляемые по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Соответствующее решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии 23 сентября 2025 года. Это первый из трех этапов практической реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года.
Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет около 1,5 года.
На первом этапе навигационные пломбы будут применяться в отношении:
санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным транспортом в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли;
отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита;
никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, перевозимых автомобильным транспортом и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
"Навигационные пломбы представляют собой эффективный технологический механизм, способствующий повышению надежности и прозрачности логистических операций, сокращению объемов таможенного и иного государственного контроля над товарами, перемещаемыми внутри таможенной территории Союза, обеспечивая соблюдение законных условий их обращения", — подчеркнул министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов.
По его словам, в будущем пломбы станут неотъемлемой частью комплексной системы мониторинга импорта и внутреннего товарооборота стран ЕАЭС.
Мониторинг перевозок будут обеспечивать уполномоченные национальные операторы стран-членов ЕАЭС.