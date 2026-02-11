https://uz.sputniknews.ru/20260211/made-in-russia-na-uzbuild-2026-novye-vozmojnosti-dlya-sotrudnichestva-s-uzbekistanom-55619848.html

“Made in Russia” на UzBuild 2026: новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном

“Made in Russia” на UzBuild 2026: новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В 27-й Узбекистанской международной строительной выставке участвуют 450 компаний и брендов из 22 стран, включая российские и узбекистанские предприятия.

2026-02-11T14:40+0500

2026-02-11T14:40+0500

2026-02-11T17:22+0500

выставка

видео

россия

строительство

бизнес

строительные материалы

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55619970_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f47320a3785159d1f077b80b28ebc54a.jpg

В этом году в UzBuild 2026 — 27-й Узбекистанской международной строительной выставке и центральном событии Строительно-интерьерной недели — участвуют 450 компаний и брендов из 22 стран. Среди участников — как российские, так и узбекистанские компании, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан. Глава Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари" Ильес Рахимов отметил, что такие площадки открывают отличные возможности для сотрудничества между компаниями двух стран, а интерес к совместным проектам высокий — речь идет о развитии экономического и инвестиционного партнерства с перспективой расширения работы и с российскими регионами.Представитель АО “Российский экспортный центр” Евгений Шелгинских рассказал, что в Ташкент привезли 12 компаний из 10 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую и Ульяновскую области. Российские производители представили продукцию от фанеры и пиломатериалов до инновационных решений и мебели премиум-класса под единым брендом “Made in Russia”.По его словам, Узбекистан остается одним из ключевых и стратегически важных направлений для Российского экспортного центра.Сегодня РЭЦ сопровождает компании практически на всех этапах — от идеи выхода на экспорт до реальных поставок в Узбекистан. Среди финансовых услуг наиболее востребовано страхование отсрочки платежа, а среди нефинансовых — поиск надежных партнеров.Выставочная площадка объединяет секции как строительных материалов, так и строительных технологий. Значительную часть экспозиции занимает национальный стенд "Made in Russia", где российские компании представят современные строительные и отделочные материалы, решения и технологические разработки для инфраструктурных и коммерческих проектов, позволяющие ускорять и удешевлять строительные процессы.Организаторы выставки: Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнеры ICA Eurasia Group и Congresses of Central Asia – CCA.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка ташкент россия строительная сфера uzbuild 2026