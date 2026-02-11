https://uz.sputniknews.ru/20260211/noviy-tashkent-stroitelnyy-sektor-uzbekistan-55629016.html

Каким будет Новый Ташкент и что ждет строительный сектор Узбекистана

Каким будет Новый Ташкент и что ждет строительный сектор Узбекистана

Отказ от индивидуальной застройки и экологическая маркировка по международным стандартам — на UzBuild и ICCI 2026 в Ташкенте рассказали о новой модели развития отрасли.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовала 27-я Узбекистанская Международная выставка "Строительство - UzBuild 2026". В рамках мероприятия также прошла 7-я Международная конференция строительной индустрии — ICCI 2026, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе спикеров — представители Дирекции "Новый Ташкент", международных консалтинговых и девелоперских компаний, а также эксперты в области архитектуры, устойчивого строительства и экологических стандартов.Начальник департамента Дирекции "Новый Ташкент" Азизбек Омонов обозначил ключевой поворот строительной отрасли — постепенный отказ от индивидуального жилья в пользу комплексной застройки.Проект "Новый Ташкент" занимает почти 20 тысяч гектаров в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах. Город планируется как центр притяжения — жилой, туристический и инвестиционный. Расположение между Карасу и Чирчиком, каналы и зеленые зоны — не только эстетика, но и инструмент формирования микроклимата и инвестиционной привлекательности.Старший консультант по энергетике и устойчивому развитию Тимур Ахмедов рассматривает проект через призму человекоцентричности.В зданиях Нового Ташкента не будет газа — строения будут полностью электрифицированы. Также предусмотрены централизованные системы отопления и кондиционирования. Концепция "пятнадцатиминутного города" предполагает доступ к повседневным услугам в пешей доступности.Павел Золотарев, директор по проектам в Центральной Азии Boston Consulting Group, акцентирует внимание на Новом Ташкенте в более широком региональном контексте.По его оценке, в Центральной Азии одновременно реализуется восемь проектов новых городов с общим объемом инвестиций около $90 млрд. Это конкуренция за капитал, за таланты, за платежеспособный спрос.Отдельный блок конференции был посвящен экологической маркировке. Руководитель системы "Yashil belgi" Евгения Кузнецова рассказала о международной интеграции национальной экомаркировки.По ее словам, маркировка будет связана с системой государственных "зеленых" закупок и даст дополнительные баллы в тендерах. Разработаны новые стандарты для семи групп продукции, включая гипсокартон и строительные плиты.На самой выставке активно работал коллективный стенд Made in Russia, организованный Российским экспортным центром.Выставка продолжится до 12 февраля в павильонах Узэкспоцентра.

