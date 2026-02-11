Каким будет Новый Ташкент и что ждет строительный сектор Узбекистана
Подписаться
Эксклюзив
Отказ от индивидуальной застройки и экологическая маркировка по международным стандартам — на UzBuild и ICCI 2026 в Ташкенте рассказали о новой модели развития отрасли.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовала 27-я Узбекистанская Международная выставка "Строительство - UzBuild 2026". В рамках мероприятия также прошла 7-я Международная конференция строительной индустрии — ICCI 2026, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В числе спикеров — представители Дирекции "Новый Ташкент", международных консалтинговых и девелоперских компаний, а также эксперты в области архитектуры, устойчивого строительства и экологических стандартов.
Начальник департамента Дирекции "Новый Ташкент" Азизбек Омонов обозначил ключевой поворот строительной отрасли — постепенный отказ от индивидуального жилья в пользу комплексной застройки.
"Строительная сфера является одним из основных драйверов экономики страны. Мы говорим о массовом строительстве, о комплексном подходе. Особое внимание — экологически чистым и энергоэффективным материалам. И, конечно, сейсмологическая устойчивость — это принципиальный вопрос", — подчеркнул эксперт.
Проект "Новый Ташкент" занимает почти 20 тысяч гектаров в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах. Город планируется как центр притяжения — жилой, туристический и инвестиционный. Расположение между Карасу и Чирчиком, каналы и зеленые зоны — не только эстетика, но и инструмент формирования микроклимата и инвестиционной привлекательности.
Старший консультант по энергетике и устойчивому развитию Тимур Ахмедов рассматривает проект через призму человекоцентричности.
"В конце концов должна быть построена человекоцентричная среда — город для людей. Чтобы люди не зависели от автомобилей: пешком, велосипед, общественный транспорт, метро, трамвай — к этому мы идем. И, если система строится правильно, она потребляет меньше энергии и меньше воды — а это напрямую отражается на бюджете семьи", — поделился Тимур Ахмедов.
В зданиях Нового Ташкента не будет газа — строения будут полностью электрифицированы. Также предусмотрены централизованные системы отопления и кондиционирования. Концепция "пятнадцатиминутного города" предполагает доступ к повседневным услугам в пешей доступности.
Павел Золотарев, директор по проектам в Центральной Азии Boston Consulting Group, акцентирует внимание на Новом Ташкенте в более широком региональном контексте.
"Первая очередь "Нового Ташкента" будет размером с Манхэттен, а целевой масштаб — как два Парижа. Это загрузка мощностей, спрос на новые технологии, долгосрочные контракты. Нам всем нужен "Новый Ташкент", — считает Золотарев.
По его оценке, в Центральной Азии одновременно реализуется восемь проектов новых городов с общим объемом инвестиций около $90 млрд. Это конкуренция за капитал, за таланты, за платежеспособный спрос.
Отдельный блок конференции был посвящен экологической маркировке. Руководитель системы "Yashil belgi" Евгения Кузнецова рассказала о международной интеграции национальной экомаркировки.
"Мы гармонизировали стандарты с рядом стран. Более тридцати государств взаимно признают такие маркировки. В этом году мы станем полноценным членом этого сообщества. Это значит — доверие и признание на международном уровне", — отметила Евгения Кузнецова.
По ее словам, маркировка будет связана с системой государственных "зеленых" закупок и даст дополнительные баллы в тендерах. Разработаны новые стандарты для семи групп продукции, включая гипсокартон и строительные плиты.
На самой выставке активно работал коллективный стенд Made in Russia, организованный Российским экспортным центром.
"В первый день прошло порядка 100 встреч. У некоторых компаний уже есть наметки на контракт. Потенциал большой. Российские компании были отобраны по наиболее перспективным нишам — от межкомнатных дверей до офисной мебели", — рассказал представитель центра Максим Ненашев.
Выставка продолжится до 12 февраля в павильонах Узэкспоцентра.