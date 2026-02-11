https://uz.sputniknews.ru/20260211/promyshlennost-obrazovanie-turizm-obsujdeny-perspektivy-razvitiya-navoiyskoy-oblasti-55612644.html

Промышленность, образование, туризм: обсуждены перспективы развития Навоийской области

Промышленность, образование, туризм: обсуждены перспективы развития Навоийской области

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное проводимой работе и дальнейшим приоритетным задачам по социально-экономическому развитию Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые направления комплексного развития Навоийской области, включая диверсификацию экономики, развитие туризма, промышленности и сельского хозяйства, а также меры по привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения.Глава государства провел совещание, посвященное проводимой работе и дальнейшим приоритетным задачам по социально-экономическому развитию Навоийской области. Об этом сообщила его пресс-служба.Президент особо подчеркнул необходимость развития каждого района и города исходя из их сравнительных преимуществ. В частности, в Нурате и Газгане имеется большой потенциал в сфере декоративных камней и туризма, в Тамды и Учкудуке — в горнодобывающей промышленности, в Навбахоре — в текстильной отрасли и садоводстве, в Канимехе — в пастбищном животноводстве, в Зарафшане — в ювелирном деле и IT, в Кармане — в химической промышленности и культурном туризме, а в городе Навои — в машиностроении и сфере услуг.Вместе с тем подчеркнуто, что промышленное развитие в разрезе районов остается неравномерным. Хотя объем промышленной продукции на душу населения по области составляет 177 млн сумов, в Тамдынском, Нуратинском, Хатырчинском, Навбахорском и Кызылтепинском районах этот показатель остается ниже среднего по стране. При этом Тамады и Нурата богаты такими природными ресурсами, как мрамор, кварц и базальт.В связи с этим одобрены предложения по созданию на площади 50 гектаров в Нуратинском районе индустриального гранитного парка, кластера по переработке гранита и рынка декоративных камней, а также созданию малой промышленной зоны на площади 50 гектаров в Хатырчинском районе и размещению в ней высокодоходных проектов на сумму $100 млн. Также поставлена задача по кратному увеличению производства декоративных камней.Для обеспечения этих мощностей квалифицированными кадрами будет создан центр подготовки специалистов для горнодобывающей и химической промышленности в Навоийском техникуме цифровых технологий.Подчеркнута важность привлечения в область в этом году $4,2 млрд иностранных инвестиций и доведения объема экспорта до $1,5 млрд.На совещании отмечалось, что необходимо поддерживать малые и средние предприятия области, расширить их участие в процессах локализации.Президент поручил реализовать меры по борьбе с опустыниванием на основе китайского опыта в этой сфере.Навоийская область считается одним из ведущих регионов страны в сфере образования. Охват высшим образованием составляет 71%, в прошлом году выпускники 10 школ добились 100-процентного результата по поступлению в вузы.С нового учебного года в городах Навои и Зарафшане предложено открыть специализированные классы по принципу “Одна школа — один IT-класс”. На совещании также обсужден сектор туризма. В 2026 году в Навоийскую область планируется привлечь 600 тысяч иностранных и 3 миллиона местных туристов, создать 72 новых средства размещения и 500 новых рабочих мест.Для этого на улицах, соединяющих 65 махаллей, расположенных в районных и городских центрах, на прибрежных и придорожных территориях будут построены торговые, развлекательные и рекреационные объекты. Кроме того, в 18 махаллях с высоким туристическим потенциалом будут организованы гостевые дома. Работа объектов торговли и сферы услуг будет налажена также в 15 махаллях вдоль международных дорог.В Нуратинском районе планируется открыть центр национальной вышивки, в Хатырчинском районе — развивать махалли Лангар и Ангидон с уклоном на туризм, в Нуратинском и Канимехском районах — превратить в туристические 4 села.Отмечено, что парк Алишера Навои, озеро Ёшлик и прилегающие к ним территории в городе Навои не в полной мере отвечают современным требованиям. Подчеркнута важность создания комфортной и современной инфраструктуры для отдыха населения путем развития этих мест на основе единой концепции.Карманa обладает значительным туристическим потенциалом: ее расположение на древнем Шелковом пути позволяет привлекать туристов, следующих из Самарканда в Бухару, и продлить их пребывание еще на один день. В этой связи поддержано создание культурно-туристического центра "Древняя Кармана" на базе ханаки Касым-шейха, мавзолея Мирсаида Бахрома, старогородского рынка и парка "Янги авлод".Подчеркнуто, что с учетом опыта Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ необходимо развивать туризм в пустынях и на пастбищах, которые занимают значительную часть Навоийской области.Президент поручил продолжить модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры. В 2026–2028 годах предусмотрена поэтапная замена 312 км водопроводных и 124 км канализационных сетей в Навои, Зарафшане, Учкудуке и Зафарабаде. Также поставлена задача обеспечить современные санитарные условия во всех школах, детских садах и медучреждениях региона.В завершение совещания глава государства одобрил представленные планы, подчеркнул необходимость их практической реализации с ощутимыми результатами для населения и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

