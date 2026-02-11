https://uz.sputniknews.ru/20260211/shavkat-mirziyoev-sadyr-japarov-proveli-telefonnyy-razgovor-55610955.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства

Лидеры двух республик рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.Отмечалось, что сохраняется устойчивая динамика товарооборота, реализуются проекты промкооперации и продолжается работа по крупным инфраструктурным инициативам, в том числе строительство железной дороги и ГЭС.Президенты также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

