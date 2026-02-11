https://uz.sputniknews.ru/20260211/shavkat-mirziyoev-sadyr-japarov-proveli-telefonnyy-razgovor-55610955.html
Мирзиёев и Жапаров обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства
Лидеры двух республик рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.Отмечалось, что сохраняется устойчивая динамика товарооборота, реализуются проекты промкооперации и продолжается работа по крупным инфраструктурным инициативам, в том числе строительство железной дороги и ГЭС.Президенты также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
09:31 11.02.2026 (обновлено: 09:51 11.02.2026)
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым", — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.
Отмечалось, что сохраняется устойчивая динамика товарооборота, реализуются проекты промкооперации и продолжается работа по крупным инфраструктурным инициативам, в том числе строительство железной дороги и ГЭС.
"С удовлетворением отмечена устойчивая динамика товарооборота. Реализуются проекты промышленной кооперации, продолжается совместная работа по крупным инфраструктурным проектам, включая строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинской ГЭС", — говорится в сообщении.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.