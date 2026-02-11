Страны-лидеры по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20260211/strany-lidery-po-kolichestvu-predpriyatiy-s-inostrannym-uchastiem-v-uzbekistane--infografika-55626363.html
В республике действуют почти 18,5 тысяч предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу вновь лидирует Китай.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое февраля 2026 года в республике действуют 18 513 предприятий с иностранными инвестициями. Из них 4 282 являются совместными предприятиями, 14 231 — иностранные компании. Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 февраля 2026 года возросло на 3 350 предприятий (на 22,1%) по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Большая часть совместных предприятий с иностранными инвестициями приходится на Китай — 5 218 предприятий, что составляет 28,2% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике. Среди стран, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, особое место также занимают Россия (17,2%), Турция (11,6%), Казахстан (6,6%), Южная Корея (3,8%) и Афганистан (3,5%).Что касается совместных предприятий, то большая их часть приходится на Россию. На 1 февраля их число составило 890 (месяцем ранее — 896). Далее следуют Китай — 761 (на 1 декабря — 748) и Турция — 502 против 496 в прошлом месяце.Подробности — в инфографиках Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое февраля 2026 года в республике действуют 18 513 предприятий с иностранными инвестициями. Из них 4 282 являются совместными предприятиями, 14 231 — иностранные компании.
Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 февраля 2026 года возросло на 3 350 предприятий (на 22,1%) по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
"В Узбекистане за последние пять лет общая численность действующих предприятий с участием иностранных инвестиций возросла в 1,9 раза, а доля действующих только иностранных предприятий (от общего количества) выросла с 55,1% до 76,9%", — говорится в сообщении.
Большая часть совместных предприятий с иностранными инвестициями приходится на Китай — 5 218 предприятий, что составляет 28,2% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике.
Среди стран, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, особое место также занимают Россия (17,2%), Турция (11,6%), Казахстан (6,6%), Южная Корея (3,8%) и Афганистан (3,5%).
Что касается совместных предприятий, то большая их часть приходится на Россию. На 1 февраля их число составило 890 (месяцем ранее — 896). Далее следуют Китай — 761 (на 1 декабря — 748) и Турция — 502 против 496 в прошлом месяце.
Подробности — в инфографиках Sputnik Узбекистан.