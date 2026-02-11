https://uz.sputniknews.ru/20260211/tashkent-proekt-tsentra-yadernoy-meditsiny-pri-uchastii-rosatoma-55615445.html

В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием Росатома

Sputnik Узбекистан

Агентство "Узатом" активно поддерживает развитие ядерной медицины в Узбекистане, способствуя внедрению передовых технологий и повышению доступности современной диагностики и лечения онкологических заболеваний.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55616083_0:155:1536:1019_1920x0_80_0_0_be88b55c8fde7a7f8b668777a80f403f.png

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием специалистов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения". Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии "Узатом".Как сообщается, в агентстве состоялось рабочее совещание, посвященное перспективам развития ядерной медицины в республике с участием представителей профильных ведомств, а также экспертов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения".По данным агентства, в этом году центр планируется оснастить оборудованием для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и кибер-ножом.По итогам совещания стороны договорились совместно разработать дорожную карту и стратегию развития ядерной медицины в Узбекистане. "Встреча прошла в духе активного двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией в этой стратегически важной сфере... укрепляется партнерство с Россией и "Росатомом", — добавили в Узатоме.В июне прошлого года на полях ПМЭФ Узатом и медицинский институт имени С. Березина (бывший Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — ЛДЦ МИБС) подписали соглашение об основных условиях реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины в Узбекистане.

Новости

