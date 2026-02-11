В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием Росатома

Узбекистан
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием специалистов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения". Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии "Узатом".Как сообщается, в агентстве состоялось рабочее совещание, посвященное перспективам развития ядерной медицины в республике с участием представителей профильных ведомств, а также экспертов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения".По данным агентства, в этом году центр планируется оснастить оборудованием для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и кибер-ножом.По итогам совещания стороны договорились совместно разработать дорожную карту и стратегию развития ядерной медицины в Узбекистане. "Встреча прошла в духе активного двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией в этой стратегически важной сфере... укрепляется партнерство с Россией и "Росатомом", — добавили в Узатоме.В июне прошлого года на полях ПМЭФ Узатом и медицинский институт имени С. Березина (бывший Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — ЛДЦ МИБС) подписали соглашение об основных условиях реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины в Узбекистане.
Агентство "Узатом" активно поддерживает развитие ядерной медицины в Узбекистане, способствуя внедрению передовых технологий и повышению доступности современной диагностики и лечения онкологических заболеваний.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием специалистов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения". Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии "Узатом".
Как сообщается, в агентстве состоялось рабочее совещание, посвященное перспективам развития ядерной медицины в республике с участием представителей профильных ведомств, а также экспертов дивизиона "Росатом Технологии Сооружения".
"Такие инициативы активно поддерживаются президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым: под его руководством стартовал проект Центра ядерной медицины в Ташкенте", — отметили в Узатоме.

По данным агентства, в этом году центр планируется оснастить оборудованием для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и кибер-ножом.

"Во время встречи российская сторона поделилась опытом создания современной инфраструктуры ядерной медицины, включая циклотронные комплексы, производство радиофармпрепаратов и центры ПЭТ/КТ-диагностики, а также успешными международными проектами "под ключ", — отмечается в сообщении.

По итогам совещания стороны договорились совместно разработать дорожную карту и стратегию развития ядерной медицины в Узбекистане.
"Эти документы станут основой для передачи технологий, подготовки специалистов и повышения качества здравоохранения. Проект позволит существенно снизить уровень онкологических заболеваний благодаря ранней диагностике и современным методам лечения на основе ядерных технологий", — говорится в сообщении.
"Встреча прошла в духе активного двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией в этой стратегически важной сфере... укрепляется партнерство с Россией и "Росатомом", — добавили в Узатоме.
В июне прошлого года на полях ПМЭФ Узатом и медицинский институт имени С. Березина (бывший Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — ЛДЦ МИБС) подписали соглашение об основных условиях реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины в Узбекистане.
0