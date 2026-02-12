https://uz.sputniknews.ru/20260212/aviaperevozki-uzbekistan-klyuchevye-pokazateli-aeroportov-2025-god-55660954.html

Авиаперевозки в Узбекистане: ключевые показатели аэропортов за 2025 год в инфографике

В 2025 году авиационная отрасль Узбекистана показала устойчивый рост. Региональные аэропорты играют ключевую роль в международном и внутреннем сообщении, особенно в туристических и приграничных регионах.

Аэропорт Ташкента остается главным авиационным хабом страны. В 2025 году здесь выполнено 79 958 рейсов, из которых 62 549 пришлись на международные. Пассажиропоток составил 9 986 445 человек, при этом более 86% пришлось на международные перевозки (8 603 526 пассажиров).Второе место по объему международных перевозок занимает аэропорт "Самарканд". Он обслужил 12 130 операций, из которых 10 415 — международные. Пассажиропоток достиг 1 521 158 человек, при доминировании международных направлений (1 459 019 пассажиров). Авиационная отрасль Узбекистана в 2025 году показала устойчивый рост и четкую структурированность. Данные свидетельствуют о том, что региональные аэропорты играют важную роль в развитии международного и внутреннего авиасообщения, особенно в туристических и приграничных регионах.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

