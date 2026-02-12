https://uz.sputniknews.ru/20260212/aviaperevozki-uzbekistan-klyuchevye-pokazateli-aeroportov-2025-god-55660954.html
Авиаперевозки в Узбекистане: ключевые показатели аэропортов за 2025 год в инфографике
Авиаперевозки в Узбекистане: ключевые показатели аэропортов за 2025 год в инфографике
Sputnik Узбекистан
В 2025 году авиационная отрасль Узбекистана показала устойчивый рост. Региональные аэропорты играют ключевую роль в международном и внутреннем сообщении, особенно в туристических и приграничных регионах.
2026-02-12T18:55+0500
2026-02-12T18:55+0500
2026-02-12T18:55+0500
инфографика
гражданская авиация
авиасообщение
мультимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55658121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7edaa05cebaf8d90ba3b3e648ce6cbcd.png
Аэропорт Ташкента остается главным авиационным хабом страны. В 2025 году здесь выполнено 79 958 рейсов, из которых 62 549 пришлись на международные. Пассажиропоток составил 9 986 445 человек, при этом более 86% пришлось на международные перевозки (8 603 526 пассажиров).Второе место по объему международных перевозок занимает аэропорт "Самарканд". Он обслужил 12 130 операций, из которых 10 415 — международные. Пассажиропоток достиг 1 521 158 человек, при доминировании международных направлений (1 459 019 пассажиров). Авиационная отрасль Узбекистана в 2025 году показала устойчивый рост и четкую структурированность. Данные свидетельствуют о том, что региональные аэропорты играют важную роль в развитии международного и внутреннего авиасообщения, особенно в туристических и приграничных регионах.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55658121_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_321f7c67b8673379b8fc07b9d0e7d0cf.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
авиаперевозки узбекистан аэропорты инфографика
авиаперевозки узбекистан аэропорты инфографика
Авиаперевозки в Узбекистане: ключевые показатели аэропортов за 2025 год в инфографике
В 2025 году авиационная отрасль Узбекистана показала устойчивый рост. Региональные аэропорты играют ключевую роль в международном и внутреннем сообщении, особенно в туристических и приграничных регионах.
Аэропорт Ташкента остается главным авиационным хабом страны. В 2025 году здесь выполнено 79 958 рейсов, из которых 62 549 пришлись на международные.
Пассажиропоток составил 9 986 445 человек, при этом более 86% пришлось на международные перевозки (8 603 526 пассажиров).
Второе место по объему международных перевозок занимает аэропорт "Самарканд". Он обслужил 12 130 операций, из которых 10 415 — международные.
Пассажиропоток достиг 1 521 158 человек, при доминировании международных направлений (1 459 019 пассажиров).
Авиационная отрасль Узбекистана в 2025 году показала устойчивый рост и четкую структурированность. Данные свидетельствуют о том, что региональные аэропорты играют важную роль в развитии международного и внутреннего авиасообщения, особенно в туристических и приграничных регионах.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
.