Для чего США поставили Армении дроны типа "пепелац"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан, и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, достигнуты впечатляющие результаты.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/0c/28004827_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_065aa6e36df221f38813179886379c44.jpg
Повышенное внимание Вашингтона к странам Южного Кавказа не обещает Армении и Азербайджану ничего хорошего – "бойтесь данайцев, дары приносящих". Если точнее: от американской любви к постсоветским республикам до войны с Россией – один шаг. Грузия и Украина это проходили, однако история никого ничему не учит пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан, и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, достигнуты впечатляющие результаты.В Ереване 9 февраля обсуждалось "расширение стратегического партнерства между Арменией и США", подписано соглашение об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Которыми США пока не располагают, зато обещают выделить 9 млрд долларов на помощь Армении в "переходе от российских энергоносителей". Кроме того, Ереван получил беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT вертикального взлета и посадки, внешне напоминающие "пепелац" из фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза" (к дронам мы еще вернемся).В Баку 10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. При этом Вэнс не скрывал приоритетов партнерства: "Азербайджанцы последними покинули Афганистан. Они оказали огромную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом. Они сражались плечом к плечу с морскими пехотинцами США в Афганистане и, по сути, заслужили репутацию одних из самых боеспособных и отважных войск в мире". Неслучайно Вэнс пообещал Азербайджану новые катера для "защиты территориальных вод", которым никто не угрожает.Вашингтон очень рассчитывает на проект Зангезурского коридора, или "Путь Трампа к миру и процветанию" (74% акций компании-коридора будут переданы США). Мы видим, как "доктрина Монро" трансформируется в "доктрину Донро" с приоритетом интересов США во всех полушариях, без учета национальных интересов России на Южном Кавказе. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 февраля заметил: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной". В этой эпохальной битве за ресурсы планеты союзники и противники Вашингтона иногда меняются местами, а некоторые – исчезают."Лучшие в мире" технологииВоенно-техническое сотрудничество Америки с Арменией зримо укрепила партия американских разведывательно-ударных беспилотников Shield AI MQ-35A V-BAT на сумму 11 млн долларов. Исходя из ориентировочной цены до 600 тысяч долларов за единицу, Ереван получит около 20 дронов. Вэнс подчеркнул, что американские дроны с элементами ИИ послужат укреплению "долговременного мира" между Арменией и Азербайджаном. Средство укрепления мира неоднозначное.Фирма производитель отмечает, что ее "пепелац" V-BAT – "логистически и тактически самый простой БПЛА в мире", обеспечивает "проверенную в боевых условиях разведку, наблюдение и целеуказание на стратегическом и тактическом уровнях, осуществляемые в рамках экспедиционных операций". Размах крыла – 3,8 метра, максимальная взлетная масса – 73 кг, полезная нагрузка – до 11 кг. Прямая связь обеспечивает V-Bat радиус действия до 100 км. Может применять кинетические боеприпасы. Умный дрон поставлялся ВСУ для опытной эксплуатации, и заметных подвигов на украинском ТВД не совершил. Трехметровый V-BAT – легкая мишень для современной ПВО, легко обнаружить и уничтожить. Пентагон не спешит массово заказывать этот аппарат. Кроме Армении, приобрели – только Индия, Греция и Япония.В Баку вице-президент Джей Ди Вэнс не уточнил, какие конкретно катера будут поставлены Азербайджану, и все же президент Ильхам Алиев горячо поблагодарил американского гостя: "Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире". Не касаясь предназначения и боеспособности плавсредств, которые могут сильно разочаровать, поговорим о главном. Статус стратегического партнера США никому не гарантирует мира и безопасности.Однажды в июле 2012 года Вашингтон объявил Афганистан главным, привилегированным, стратегическим союзником США, не входящим в НАТО – наряду с Израилем и Японией. Соглашение о стратегическом партнерстве с Кабулом на "долгие годы" утратило актуальность уже летом 2021-го, когда американским войскам и "демократическому правительству" Афганистана пришлось бежать от талибов. Президент США Джо Байден в сентябре 2022 года официально лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО.Об этом "стратегическом партнерстве" важно помнить лидерам республик Южного Кавказа, которые сегодня пытаются играть в большую политику и стратегию с Соединенными Штатами (как мышка с кошкой). История нас учит: там, где появляется американское оружие, раньше или позже исчезает мир.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
армения
12:55 12.02.2026 (обновлено: 13:05 12.02.2026)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, были достигнуты впечатляющие результаты.
Повышенное внимание Вашингтона к странам Южного Кавказа не обещает Армении и Азербайджану ничего хорошего – "бойтесь данайцев, дары приносящих". Если точнее: от американской любви к постсоветским республикам до войны с Россией – один шаг. Грузия и Украина это проходили, однако история никого ничему не учит пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил визиты в Армению и Азербайджан, и 11 февраля вылетел из Баку в Вашингтон. Несмотря на краткость пребывания Вэнса на Южном Кавказе, достигнуты впечатляющие результаты.
В Ереване 9 февраля обсуждалось "расширение стратегического партнерства между Арменией и США", подписано соглашение об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Которыми США пока не располагают, зато обещают выделить 9 млрд долларов на помощь Армении в "переходе от российских энергоносителей". Кроме того, Ереван получил беспилотники Shield AI MQ-35A V-BAT вертикального взлета и посадки, внешне напоминающие "пепелац" из фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза" (к дронам мы еще вернемся).
В Баку 10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. При этом Вэнс не скрывал приоритетов партнерства: "Азербайджанцы последними покинули Афганистан. Они оказали огромную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом. Они сражались плечом к плечу с морскими пехотинцами США в Афганистане и, по сути, заслужили репутацию одних из самых боеспособных и отважных войск в мире". Неслучайно Вэнс пообещал Азербайджану новые катера для "защиты территориальных вод", которым никто не угрожает.
Вашингтон очень рассчитывает на проект Зангезурского коридора, или "Путь Трампа к миру и процветанию" (74% акций компании-коридора будут переданы США). Мы видим, как "доктрина Монро" трансформируется в "доктрину Донро" с приоритетом интересов США во всех полушариях, без учета национальных интересов России на Южном Кавказе. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 февраля заметил: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной". В этой эпохальной битве за ресурсы планеты союзники и противники Вашингтона иногда меняются местами, а некоторые – исчезают.
"Лучшие в мире" технологии
Военно-техническое сотрудничество Америки с Арменией зримо укрепила партия американских разведывательно-ударных беспилотников Shield AI MQ-35A V-BAT на сумму 11 млн долларов. Исходя из ориентировочной цены до 600 тысяч долларов за единицу, Ереван получит около 20 дронов. Вэнс подчеркнул, что американские дроны с элементами ИИ послужат укреплению "долговременного мира" между Арменией и Азербайджаном. Средство укрепления мира неоднозначное.
Фирма производитель отмечает, что ее "пепелац" V-BAT – "логистически и тактически самый простой БПЛА в мире", обеспечивает "проверенную в боевых условиях разведку, наблюдение и целеуказание на стратегическом и тактическом уровнях, осуществляемые в рамках экспедиционных операций". Размах крыла – 3,8 метра, максимальная взлетная масса – 73 кг, полезная нагрузка – до 11 кг. Прямая связь обеспечивает V-Bat радиус действия до 100 км. Может применять кинетические боеприпасы. Умный дрон поставлялся ВСУ для опытной эксплуатации, и заметных подвигов на украинском ТВД не совершил. Трехметровый V-BAT – легкая мишень для современной ПВО, легко обнаружить и уничтожить. Пентагон не спешит массово заказывать этот аппарат. Кроме Армении, приобрели – только Индия, Греция и Япония.
В Баку вице-президент Джей Ди Вэнс не уточнил, какие конкретно катера будут поставлены Азербайджану, и все же президент Ильхам Алиев горячо поблагодарил американского гостя: "Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире". Не касаясь предназначения и боеспособности плавсредств, которые могут сильно разочаровать, поговорим о главном. Статус стратегического партнера США никому не гарантирует мира и безопасности.
Однажды в июле 2012 года Вашингтон объявил Афганистан главным, привилегированным, стратегическим союзником США, не входящим в НАТО – наряду с Израилем и Японией. Соглашение о стратегическом партнерстве с Кабулом на "долгие годы" утратило актуальность уже летом 2021-го, когда американским войскам и "демократическому правительству" Афганистана пришлось бежать от талибов. Президент США Джо Байден в сентябре 2022 года официально лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО.
Об этом "стратегическом партнерстве" важно помнить лидерам республик Южного Кавказа, которые сегодня пытаются играть в большую политику и стратегию с Соединенными Штатами (как мышка с кошкой). История нас учит: там, где появляется американское оружие, раньше или позже исчезает мир.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
