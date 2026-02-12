https://uz.sputniknews.ru/20260212/obespechenie-nezavisimosti-sudov-protivodeystvie-korruptsii-na-kontrole-prezidenta-55660436.html

Обеспечение независимости судов и противодействие коррупции на контроле президента

В Узбекистане предлагают внедрить систему декларирования имущества судей и членов их семей, ввести комплаенс-контроль в аппаратах судов, а также установить прозрачный порядок приема сотрудников аппаратов судов на работу.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Председатель Судейского совета представил президенту Узбекистана ежегодный отчет о проблемах в правосудии и мерах по борьбе с коррупцией в судебной системе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Согласно отчету, в прошлом году Высшим судейским советом 135 кандидатов были впервые назначены на должности судей, 286 судей переназначены, а также сформирован корпус из 241 следственного судьи.Кроме того, за отчетный период досрочно прекращены полномочия 59 судей. Из них 19 судей освобождены от должности за нарушение присяги и требований Кодекса судейской этики, трое привлечены к уголовной ответственности, 58 понижены в должности. По итогам оценки 33 судьи признаны не соответствующими требованиям для дальнейшего назначения, к дисциплинарной ответственности привлечены 266 судей. По фактам вмешательства в деятельность судов в Генеральную прокуратуру внесено пять представлений.На совещании было предложено создать Дисциплинарную коллегию судей для обеспечения объективного применения дисциплинарных взысканий.Также выдвинуты инициативы по внедрению системы декларирования имущества судей и членов их семей, введению комплаенс-контроля в аппаратах судов, а также установлению прозрачного порядка приема сотрудников аппаратов судов на работу.Президент поддержал предложения и дал рекомендации по дальнейшему укреплению независимости судей и устранению препятствий для осуществления правосудия.

