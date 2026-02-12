В Омске впервые открылись "Дни узбекской культуры"

https://uz.sputniknews.ru/20260212/omsk-vpervye-otkrylis-dni-uzbekskoy-kultury-55639607.html

Фестиваль проводится в Омской области впервые и направлен на широкую демонстрацию культурного, исторического и духовного наследия узбекского народа, а также его современных достижений.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В российском городе Омске впервые проходит масштабный фестиваль "Дни узбекской культуры". В мероприятии участвуют представители руководства Омской области, дипломатического корпуса, национальных культурных центров, узбекской диаспоры и широкой общественности, сообщает ИА "Дунё"Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров подчеркнул значимый вклад узбекской культуры, науки и поэзии в мировую цивилизацию, а также важность более глубокого знакомства жителей Омска и области с современным Узбекистаном и его достижениями.В выступлениях особо отмечалось активное взаимодействие регионов Узбекистана с Омской областью. В декабре 2025 года губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Узбекистан для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.Подчеркнуто, что регулярные обмены делегациями способствуют укреплению практического партнерства. В частности, в регионе действует оптово-распределительный центр "Фрут-Сити", через который на постоянной основе поставляется плодоовощная продукция из Узбекистана.Заместитель министра внутренней политики Омской области Рустам Герасимчук отметил конструктивное сотрудничество с Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске, оказывающим поддержку в проведении культурных, гуманитарных и туристических мероприятий. Региональные власти намерены и далее развивать взаимодействие с Узбекистаном по всем направлениям, включая культурно-гуманитарную сферу.Участники подчеркнули, что фестиваль проводится в Омской области впервые и направлен на широкую демонстрацию культурного, исторического и духовного наследия узбекского народа, а также его современных достижений.Для гостей подготовлена насыщенная программа: национальные танцы, выставка живописи, показ традиционных костюмов и тканей с национальными орнаментами, изделий гончарного искусства, а также дегустация блюд узбекской кухни.Отдельным событием стало сценическое выступление узбекских студентов, приуроченное к 585-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои, в рамках которого прозвучали отрывки из его произведений.Фестиваль "Дни узбекской культуры в Омске" продлится до 31 марта 2026 года. В программе — мультимедийная выставка, кулинарные мастер-классы, показ фильма "Ты не сирота" и праздничные мероприятия в честь Навруза.

