Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат обсудят в МПЦ Sputnik
16:30 12.02.2026 (обновлено: 16:49 12.02.2026)
Пресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
С 1 января 2026 года в Узбекистане изменена система выплат по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. На мероприятии эксперты разъяснят, как теперь работает механизм государственного социального страхования и что важно знать получателям пособий.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему: “Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат по беременности, родам и больничным — что изменилось?”
Мероприятие пройдет 17 февраля в 14.00 по ташкентскому времени.
В нем примут участие:
главный специалист Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Олимжон Косимов;
заместитель начальника медицинского объединения Яшнабадского района г. Ташкента Галина Дурманова;
главный специалист Управления социальных выплат Национального агентства по социальной защите при Президенте Республики Узбекистан Дилшодхон Мухамеджанова;
начальник отдела методологии оплаты труда Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан Феруза Зулунова;
главный специалист отдела методологии оплаты труда Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан Зебинисо Хамраева;
начальник отдела консультирования по налогообложению Налогового комитета Республики Узбекистан Исматулло Севинчев.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2025 года "О дополнительных мерах по совершенствованию системы осуществления выплат населению по государственному социальному страхованию" с 1 января 2026 года изменилась система выплаты пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности (больничным).
В ходе мероприятия участники разъяснят, как работает новая система выплат по государственному социальному страхованию.
