Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат обсудят в МПЦ Sputnik

С 1 января 2026 года в Узбекистане изменена система выплат по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. На мероприятии эксперты разъяснят, как теперь работает механизм государственного социального страхования и что важно знать получателям пособий.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция на тему: “Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат по беременности, родам и больничным — что изменилось?”Мероприятие пройдет 17 февраля в 14.00 по ташкентскому времени. В нем примут участие:Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2025 года "О дополнительных мерах по совершенствованию системы осуществления выплат населению по государственному социальному страхованию" с 1 января 2026 года изменилась система выплаты пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности (больничным).В ходе мероприятия участники разъяснят, как работает новая система выплат по государственному социальному страхованию.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

