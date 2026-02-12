https://uz.sputniknews.ru/20260212/tashkent-kol-tsentr-dlya-obrascheniy-bezopasnost-dorojnogo-dvijeniya-55641121.html

В Ташкенте открылся кол-центр для обращений по вопросам безопасности дорожного движения

Управление безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента запустило "Call-центр" для приема обращений граждан.

2026-02-12T11:34+0500

2026-02-12T11:34+0500

2026-02-12T11:50+0500

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся новый кол-центр по вопросам безопасности дорожного движения, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ГУВД.В сообщении говорится, что Центр создан для оперативного приема и рассмотрения жалоб и предложений граждан по административным делам, связанным с нарушениями правил дорожного движения, а также по вынесенным постановлениям.Теперь граждане имеют возможность обратиться к специалистам центра по указанным телефонам и подать жалобу на штрафные постановления:Кроме того, вопросы, жалобы и предложения, связанные с безопасностью дорожного движения, можно направить через группу Управления безопасности дорожного движения в Telegram.

