В Ташкенте открылся кол-центр для обращений по вопросам безопасности дорожного движения
В Ташкенте открылся кол-центр для обращений по вопросам безопасности дорожного движения
Управление безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента запустило "Call-центр" для приема обращений граждан. 12.02.2026, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся новый кол-центр по вопросам безопасности дорожного движения, сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ГУВД.В сообщении говорится, что Центр создан для оперативного приема и рассмотрения жалоб и предложений граждан по административным делам, связанным с нарушениями правил дорожного движения, а также по вынесенным постановлениям.Теперь граждане имеют возможность обратиться к специалистам центра по указанным телефонам и подать жалобу на штрафные постановления:Кроме того, вопросы, жалобы и предложения, связанные с безопасностью дорожного движения, можно направить через группу Управления безопасности дорожного движения в Telegram.
11:34 12.02.2026 (обновлено: 11:50 12.02.2026)
Управление безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента запустило "Call-центр" для приема обращений граждан.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
В Ташкенте открылся новый кол-центр по вопросам безопасности дорожного движения, сообщили
в Управлении безопасности дорожного движения ГУВД.
"Управлением безопасности дорожного движения ГУВД города Ташкента, с целью создания дополнительных удобств для граждан и приема их обращений в Центре административной практики был запущен "Call-центр", — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что Центр создан для оперативного приема и рассмотрения жалоб и предложений граждан по административным делам, связанным с нарушениями правил дорожного движения, а также по вынесенным постановлениям.
Теперь граждане имеют возможность обратиться к специалистам центра по указанным телефонам и подать жалобу на штрафные постановления:
Кроме того, вопросы, жалобы и предложения, связанные с безопасностью дорожного движения, можно направить через группу
Управления безопасности дорожного движения в Telegram.