Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260212/uzbekistan-baxreyn-obsudili-rasshirenie-investsotrudnichestva-zapusk-gchp-proektov-55637474.html
Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов
Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов
Sputnik Узбекистан
Речь идет о реализации проектов в энергетике и социальной инфраструктуре, включая модернизацию сетей, развитие водоснабжения, строительство медучреждений и школ, о проработке пилотных инициатив и технических консультациях.
2026-02-12T09:40+0500
2026-02-12T09:40+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
проект
бахрейн
узбекистан
энергетика
инфраструктура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55638416_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c8844c52264f16d06abf65fdd88d601c.png
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с главой Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, возглавляющей делегацию Бахрейна, расширение инвестиционного сотрудничества и запуск инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Стороны рассмотрели перспективы реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в энергетике и социальной инфраструктуре. Представлен портфель ГЧП-проектов, планируемых к запуску в 2026 году. Достигнута договоренность о проработке пилотных инициатив и проведении технических консультаций. Lamar Holding основана в 2008 году в Бахрейне, основная деятельность - в Саудовской Аравии. Специализируется на крупных проектах ГЧП в нефтегазовой, водной и инфраструктурной сферах. В структуре компании — свыше 20 дочерних компаний и свыше 5 000 сотрудников.
бахрейн
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55638416_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_85d5cec33c1a28071bd6e59632d8813f.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан бахрейн кудратов мипт
узбекистан бахрейн кудратов мипт

Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов

09:40 12.02.2026
© SputnikФлаги Узбекистана и Бахрейна
Флаги Узбекистана и Бахрейна - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
© Sputnik
Подписаться
Речь идет о реализации проектов в энергетике и социальной инфраструктуре, включая модернизацию сетей, развитие водоснабжения, строительство медучреждений и школ, о проработке пилотных инициатив и технических консультациях.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с главой Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, возглавляющей делегацию Бахрейна, расширение инвестиционного сотрудничества и запуск инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и запуска инфраструктурных проектов обсуждались на встрече Министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Л.Кудратова с Президентом и основателем компании Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, прибывшей во главе делегации Королевства Бахрейн", — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели перспективы реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в энергетике и социальной инфраструктуре. Представлен портфель ГЧП-проектов, планируемых к запуску в 2026 году.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУзОбсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз
"Обсуждены модернизация электрических и газовых сетей, развитие систем водоснабжения, строительство медицинских учреждений и реализация программы создания современных школ", — отмечает министерство.
Достигнута договоренность о проработке пилотных инициатив и проведении технических консультаций.
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУзОбсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2026
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз
Lamar Holding основана в 2008 году в Бахрейне, основная деятельность - в Саудовской Аравии. Специализируется на крупных проектах ГЧП в нефтегазовой, водной и инфраструктурной сферах. В структуре компании — свыше 20 дочерних компаний и свыше 5 000 сотрудников.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0