Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов

Речь идет о реализации проектов в энергетике и социальной инфраструктуре, включая модернизацию сетей, развитие водоснабжения, строительство медучреждений и школ, о проработке пилотных инициатив и технических консультациях.

2026-02-12T09:40+0500

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с главой Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, возглавляющей делегацию Бахрейна, расширение инвестиционного сотрудничества и запуск инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Стороны рассмотрели перспективы реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в энергетике и социальной инфраструктуре. Представлен портфель ГЧП-проектов, планируемых к запуску в 2026 году. Достигнута договоренность о проработке пилотных инициатив и проведении технических консультаций. Lamar Holding основана в 2008 году в Бахрейне, основная деятельность - в Саудовской Аравии. Специализируется на крупных проектах ГЧП в нефтегазовой, водной и инфраструктурной сферах. В структуре компании — свыше 20 дочерних компаний и свыше 5 000 сотрудников.

