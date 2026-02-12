Узбекистан
В Ташкентском доме фотографии открылась масштабная отчетная выставка фотохудожников
В Ташкентском доме фотографии открылась масштабная отчетная выставка фотохудожников
Вчера в Ташкентском доме фотографии состоялось открытие отчетной выставки членов секции фотохудожников Творческого союза художников Узбекистана совместно с фотографами-любителями.
2026-02-12T19:30+0500
2026-02-12T19:30+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55647338_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_512e06f707fb5396849f9bebbeb70b43.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Бахром Хатамов. Вчера в Ташкентском доме фотографии состоялось открытие отчетной выставки членов секции фотохудожников Творческого союза художников Узбекистана совместно с фотографами-любителями.Экспозиция этого года стала одной из самых масштабных за последние годы. В выставке приняли участие 22 члена секции фотохудожников и 80 фотографов-любителей. Всего представлено 438 работ. География проекта значительно расширилась: наряду с авторами из Узбекистана свои произведения продемонстрировали фотографы из США, Израиля, России и Монголии, что подчеркнуло открытость выставки международному художественному диалогу.Экспозиция отражает разнообразие жанров и художественных направлений — от пейзажей и портретов до репортажных серий, спортивной фотографии и экспериментальных проектов. В представленных работах прослеживаются как реалистические и лирические тенденции, так и смелые поиски новых выразительных средств. Авторы активно экспериментируют с цветом, светом, композицией и современными технологиями, демонстрируя динамичное развитие фотографического искусства.Выставка наглядно показала интеллектуальное и творческое многообразие современной фотографии, где рядом с признанными мастерами достойно представлены новые имена, формирующие будущее визуальной культуры страны.Выставка продлится до 22 февраля 2026 года.
Новости
В Ташкентском доме фотографии открылась масштабная отчетная выставка фотохудожников

19:30 12.02.2026
Проект объединил признанных мастеров и начинающих авторов, представив зрителям широкую панораму современной фотографии.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Бахром Хатамов. Вчера в Ташкентском доме фотографии состоялось открытие отчетной выставки членов секции фотохудожников Творческого союза художников Узбекистана совместно с фотографами-любителями.
Экспозиция этого года стала одной из самых масштабных за последние годы. В выставке приняли участие 22 члена секции фотохудожников и 80 фотографов-любителей. Всего представлено 438 работ.
География проекта значительно расширилась: наряду с авторами из Узбекистана свои произведения продемонстрировали фотографы из США, Израиля, России и Монголии, что подчеркнуло открытость выставки международному художественному диалогу.
Экспозиция отражает разнообразие жанров и художественных направлений — от пейзажей и портретов до репортажных серий, спортивной фотографии и экспериментальных проектов.
В представленных работах прослеживаются как реалистические и лирические тенденции, так и смелые поиски новых выразительных средств.
Авторы активно экспериментируют с цветом, светом, композицией и современными технологиями, демонстрируя динамичное развитие фотографического искусства.
"Сегодня фотография в Узбекистане — это живой, развивающийся художественный процесс, объединяющий поколения и открытый международному сотрудничеству", — рассказывает организатор выставки Рустам Шарипов корреспонденту Спутник Узбекистан.

Выставка наглядно показала интеллектуальное и творческое многообразие современной фотографии, где рядом с признанными мастерами достойно представлены новые имена, формирующие будущее визуальной культуры страны.
Выставка продлится до 22 февраля 2026 года.
