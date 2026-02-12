https://uz.sputniknews.ru/20260212/v-tashkentskom-dome-fotografii-otkrylas-masshtabnaya-otchetnaya-vystavka-fotoxudojnikov-55638756.html

В Ташкентском доме фотографии открылась масштабная отчетная выставка фотохудожников

Вчера в Ташкентском доме фотографии состоялось открытие отчетной выставки членов секции фотохудожников Творческого союза художников Узбекистана совместно с фотографами-любителями.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Бахром Хатамов. Вчера в Ташкентском доме фотографии состоялось открытие отчетной выставки членов секции фотохудожников Творческого союза художников Узбекистана совместно с фотографами-любителями.Экспозиция этого года стала одной из самых масштабных за последние годы. В выставке приняли участие 22 члена секции фотохудожников и 80 фотографов-любителей. Всего представлено 438 работ. География проекта значительно расширилась: наряду с авторами из Узбекистана свои произведения продемонстрировали фотографы из США, Израиля, России и Монголии, что подчеркнуло открытость выставки международному художественному диалогу.Экспозиция отражает разнообразие жанров и художественных направлений — от пейзажей и портретов до репортажных серий, спортивной фотографии и экспериментальных проектов. В представленных работах прослеживаются как реалистические и лирические тенденции, так и смелые поиски новых выразительных средств. Авторы активно экспериментируют с цветом, светом, композицией и современными технологиями, демонстрируя динамичное развитие фотографического искусства.Выставка наглядно показала интеллектуальное и творческое многообразие современной фотографии, где рядом с признанными мастерами достойно представлены новые имена, формирующие будущее визуальной культуры страны.Выставка продлится до 22 февраля 2026 года.

