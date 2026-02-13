https://uz.sputniknews.ru/20260213/eaes-pravila-vvoza-produktsii-podlejaschey-obyazatelnoy-otsenke-sootvetstviya-55688112.html
В ЕАЭС обновили правила ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия
Документ устанавливает порядок подтверждения соблюдения требований технического регулирования для товаров, ввозимых через "бондовые" склады операторов электронной торговли и предназначенных для продажи физлицам.
еаэс
еэк
товары
продукция
электронная коммерция
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
"Документ определил порядок подтверждения соблюдения мер технического регулирования для ввозимых товаров, которые поставляются через "бондовые" склады операторов электронной торговли (товары электронной торговли, предназначенные для реализации физическим лицам)", — говорится в сообщении.
При этом предусмотрены особенности ввоза колесных транспортных средств (шасси) через такие склады: без ограничений их можно импортировать и выпускать в обращение только в Армении, Беларуси и Кыргызстане.
В Казахстане и России эти транспортные средства могут использоваться лишь для грузовых и пассажирских перевозок, а также физическими лицами (для частных поездок и т. п.) других стран Союза, где зарегистрирован этот транспорт, отметили в ЕЭК.
Изменения в Порядок ввоза для товаров электронной торговли начнут применяться после вступления в силу Протокола от 25 декабря 2023 года к Договору о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года (ориентировочно — до 1 июля 2026 года).