Кто будет командовать европейской армией — французы, убившие в ходе своей истории множество немцев, или немцы, убившие еще больше французов?

Журнал Foreign Affairs пинком открыл окно Овертона. "НАТО без США будет пустой оболочкой", — пишет Макс Бергман, бывший сотрудник Госдепа и глава департамента CSIS — аналитического центра такого уровня, что его сценарии очень часто становятся руководством к действию для политиков США и Европы, пишет колумнист РИА Новости.Автор приводит характерную историческую параллель. В 1950 году Штатам потребовалось бросить Европу и отправить контингенты на корейскую войну. Тогда они и предложили своим западноевропейским вассалам объединиться в федерацию и создать единую армию — для того, чтобы самостоятельно противостоять Советам. Идея не взлетела, ее зарубил Шарль де Голль, не понимавший, как это он отдаст верховное командование французской армией каким-то непонятным бюрократам или, еще хуже, немецким генералам, служившим в вермахте. Сейчас американский аналитик призывает европейцев вернуться к этой же теме. США переводят контингенты поближе к Китаю, НАТО без них превращается в пустышку, а европейцы тем временем должны своими силенками держать Восточный фронт. И вот им предлагается превратить рыхлый, слабый Евросоюз в федерацию, прикрутив к ней общеевропейскую армию. Великие державы с многовековой историей и маленькие, но гордые страны должны одновременно сдать свой суверенитет в Брюссель."Европа должна стать Пентагоном", — чеканит автор. Нетрудно догадаться, против кого этот новый Пентагон будет планировать свои операции. Главной угрозой для Европы назначена, как водится, Россия.На самом деле разговоры о создании общеевропейской армии идут уже много лет, однако воз и ныне там. Слишком много тут принципиально нерешаемых вопросов.Кто будет командовать европейской армией — французы, убившие в ходе своей истории множество немцев, или немцы, убившие еще больше французов?Как насчет ядерного оружия? Отдаст ли Франция его в общий котел "безвозмездно, то есть даром"? Как в Париже посмотрят на планы Берлина создать свою атомную бомбу?А как отнесутся европейцы к планам федерализации — то есть полного отказа от своего национального суверенитета? Думается, фанатов у такой идеи будет немного. Напротив, попытка федерализации может стать финалом для всего ЕС — страны просто разбегутся в разные стороны от такой диктатуры.Все выглядит так, будто американский политикум просто рявкает на европейских вассалов, показывая им, что они никто и звать их никак. Пока у Европы нет своей армии, она не имеет никакого права что-то там заявлять и куда-то там вмешиваться — такой нехитрый подтекст этого сочинения.А вызвана эта нервная реакция тем, что в последнее время европейские страны стали выползать поодиночке из-под американского ярма. То заигрывают с Китаем, то хороводятся с Индией, то заключают сделки с Южной Америкой, то просятся поговорить по телефону с Путиным. Обползают антироссийские санкции, пытаются сепаратно порешать вопросики с Москвой. То есть распоясались, перестали дисциплину соблюдать. И вот следует окрик из Вашингтона: пока у вас нет своей армии, молчите в тряпочку и выполняйте приказы!Понятно, что нервы у всех на пределе. Россия вдолгую выигрывает тяжелейшее противостояние со всем Западом, по итогам которого тот рискует остаться сломленным, разбитым и нищим. Поэтому и вытащили из сундука пронафталиненную идею общеевропейской армии.Для нас, однако, важно другое. Ползучая федерализация европейского ВПК уже идет полным ходом — налаживается совместное производство вооружений, реформируется логистика, отделяется от США система сбора и передачи разведданных. Именно так в 1930-е годы создавалась мощная военная машина Третьего рейха.К попыткам европейцев объединить свои армии мы всегда будем относиться предельно настороженно — таков уж наш исторический опыт. Под предводительством Наполеона или Гитлера к нам вторгались отнюдь не французы или немцы. Нет, это были орды, собранные со всей Европы. Такая уж у них привычка: если европейцы перестают убивать друг друга и объединяются, то только против России. Впрочем, все общеевропейские армии заканчивали одинаково — находили свой последний приют в наших бескрайних полях. Так будет и сегодня. Благодаря терпению и мужеству нашего народа разрушается Североатлантический альянс — он и впрямь готов превратиться в пустышку. Потерпит крах и любая другая шайка наших врагов, если она будет представлять для нас угрозу.

