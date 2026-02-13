Международные стандарты и рыночный надзор: Узбекистан реформирует систему техрегулирования
11:28 13.02.2026 (обновлено: 12:13 13.02.2026)
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз
В Узбекистане стартует реформа технического регулирования: число организаций в Агентстве сократят с пяти до трех, вводится поэтапный переход от госконтроля к рыночному надзору. Планируются внедрение знака "СUz", цифровизация лабораторий и обновление метрологии.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется модернизировать систему технического регулирования в соответствии с международными требованиями и провести институциональные преобразования. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
На совещании были озвучены планы по поэтапному отказу от государственного контроля и переходу к механизмам рыночного надзора. Для этого подготовлен отдельный законопроект "О рыночном контроле".
В частности, планируется полностью внедрить международные стандарты:
с 1 июля 2026 года в производство и оказание услуг в текстильной, кожевенной, мебельной, электротехнической, автомобильной промышленности и сфере информационных технологий;
с 2027 года — в нефтегазовой, металлургической, транспортной отраслях, индустрии стройматериалов и медицинских изделий;
с 2028 года — в энергетике, химической промышленности, экологии и сервиса.
Указана необходимость упрощения сертификации, так как нынешняя громоздкая система повышает себестоимость и создает условия для бюрократии и коррупции. Предложено внедрить систему оценки на основе риск-анализа, отменить обязательную сертификацию и постепенно перейти к декларированию продукции.
"В целом целесообразно принять Закон "Об общей безопасности продукции", — отмечено на презентации.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
Кроме того, в сфере планируются институциональные преобразования: число организаций Агентства по техническому регулированию сократят с пяти до трех за счет упразднения центра "Узтест" и передачи Центра аккредитации в подчинение Кабмина.
Предлагается полностью передать услуги тестирования и сертификации частному сектору, где уже работают 207 испытательных лабораторий и 73 сертификационных учреждения, охватывающие все отрасли. Для создания здоровой конкуренции планируется привлечь ведущие международные компании.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
На презентации также обсуждались вопросы внедрения национального знака соответствия “СUz”, обеспечения независимости органов аккредитации, цифровизации лабораторий, реформирования системы метрологии и расширения эталонной базы.
По итогам обсуждения инициатив и предложений предпринимателей глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по внедрению новой системы.