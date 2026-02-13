Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260213/mejdunarodnye-standarty-i-rynochnyy-nadzor-uzbekistan-reformiruet-sistemu-texregulirovaniya-55670406.html
Международные стандарты и рыночный надзор: Узбекистан реформирует систему техрегулирования
Международные стандарты и рыночный надзор: Узбекистан реформирует систему техрегулирования
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане стартует реформа технического регулирования: число организаций в Агентстве сократят с пяти до трёх, вводится поэтапный переход от государственного контроля к рыночному надзору. Планируются внедрение знака "СUz", цифровизация лабораторий и обновление метрологии.
2026-02-13T11:28+0500
2026-02-13T12:13+0500
сертификация
узбекистан
шавкат мирзиёев
техническое регулирование
реформы
стандарт
сертификат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55637428_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fde2d8dce3bf2ddc30ca0fb03f12ea9b.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется модернизировать систему технического регулирования в соответствии с международными требованиями и провести институциональные преобразования. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы, сообщила пресс-служба главы государства.На совещании были озвучены планы по поэтапному отказу от государственного контроля и переходу к механизмам рыночного надзора. Для этого подготовлен отдельный законопроект "О рыночном контроле".В частности, планируется полностью внедрить международные стандарты: Указана необходимость упрощения сертификации, так как нынешняя громоздкая система повышает себестоимость и создает условия для бюрократии и коррупции. Предложено внедрить систему оценки на основе риск-анализа, отменить обязательную сертификацию и постепенно перейти к декларированию продукции.Кроме того, в сфере планируются институциональные преобразования: число организаций Агентства по техническому регулированию сократят с пяти до трех за счет упразднения центра "Узтест" и передачи Центра аккредитации в подчинение Кабмина.Предлагается полностью передать услуги тестирования и сертификации частному сектору, где уже работают 207 испытательных лабораторий и 73 сертификационных учреждения, охватывающие все отрасли. Для создания здоровой конкуренции планируется привлечь ведущие международные компании.На презентации также обсуждались вопросы внедрения национального знака соответствия “СUz”, обеспечения независимости органов аккредитации, цифровизации лабораторий, реформирования системы метрологии и расширения эталонной базы.По итогам обсуждения инициатив и предложений предпринимателей глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по внедрению новой системы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55637428_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_653d9c41241f82b35cb9ae55081cefd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сертификация техническое регулирование узбекистан
сертификация техническое регулирование узбекистан

Международные стандарты и рыночный надзор: Узбекистан реформирует систему техрегулирования

11:28 13.02.2026 (обновлено: 12:13 13.02.2026)
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУзОбсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding
Обсуждены инвестиционное сотрудничество и инфраструктурные проекты с Lamar Holding - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
© Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз
Подписаться
В Узбекистане стартует реформа технического регулирования: число организаций в Агентстве сократят с пяти до трех, вводится поэтапный переход от госконтроля к рыночному надзору. Планируются внедрение знака "СUz", цифровизация лабораторий и обновление метрологии.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется модернизировать систему технического регулирования в соответствии с международными требованиями и провести институциональные преобразования. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании были озвучены планы по поэтапному отказу от государственного контроля и переходу к механизмам рыночного надзора. Для этого подготовлен отдельный законопроект "О рыночном контроле".
В частности, планируется полностью внедрить международные стандарты:
с 1 июля 2026 года в производство и оказание услуг в текстильной, кожевенной, мебельной, электротехнической, автомобильной промышленности и сфере информационных технологий;
с 2027 года — в нефтегазовой, металлургической, транспортной отраслях, индустрии стройматериалов и медицинских изделий;
с 2028 года — в энергетике, химической промышленности, экологии и сервиса.
Указана необходимость упрощения сертификации, так как нынешняя громоздкая система повышает себестоимость и создает условия для бюрократии и коррупции. Предложено внедрить систему оценки на основе риск-анализа, отменить обязательную сертификацию и постепенно перейти к декларированию продукции.
"В целом целесообразно принять Закон "Об общей безопасности продукции", — отмечено на презентации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, в сфере планируются институциональные преобразования: число организаций Агентства по техническому регулированию сократят с пяти до трех за счет упразднения центра "Узтест" и передачи Центра аккредитации в подчинение Кабмина.
Предлагается полностью передать услуги тестирования и сертификации частному сектору, где уже работают 207 испытательных лабораторий и 73 сертификационных учреждения, охватывающие все отрасли. Для создания здоровой конкуренции планируется привлечь ведущие международные компании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по кардинальному обновлению сферы технического регулирования на основе международных требований
© Пресс-служба президента Узбекистана
На презентации также обсуждались вопросы внедрения национального знака соответствия “СUz”, обеспечения независимости органов аккредитации, цифровизации лабораторий, реформирования системы метрологии и расширения эталонной базы.
По итогам обсуждения инициатив и предложений предпринимателей глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по внедрению новой системы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0