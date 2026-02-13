https://uz.sputniknews.ru/20260213/novyy-zavod-bytovoy-texniki-v-uzbekistane-budet-eksportirovat-produktsiyu-v-rf-i-strany-tsa-55689804.html

Новый завод бытовой техники в Узбекистане будет экспортировать продукцию в РФ и страны ЦА

2026-02-13T19:30+0500

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом завода по выпуску бытовой техники в Ташкентской области, который будет поставлять продукцию в Россию, Азербайджан и страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ахангаранский район Ташкентской области посетил предприятия электротехнической отрасли. В частности, он ознакомился с деятельностью предприятия Premier, специализирующегося на производстве бытовой техники.Проект позволит создать 250 новых рабочих мест, а экспорт составит $4 млн. На данный момент строительные работы выполнены на 95%, освоено $11,3 млн инвестиций.В настоящее время подобных предприятий насчитывается всего два в Узбекистане и четыре — в Центральной Азии. В последние три года после ухода с российского рынка бытовой техники западных производителей российские ритейлеры начали заменять эти товары аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, значительно вырос спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel. В 2023 году ассоциация "Узэлтехпром" сообщала, что предприятия электротехнической промышленности Узбекистана договорились о поставках своей продукции крупнейшей российской торговой сети электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо".

