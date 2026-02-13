Новый завод бытовой техники в Узбекистане будет экспортировать продукцию в РФ и страны ЦА
В Ахангаране на 10 гектарах стартует проект стоимостью $30 млн. Новый завод будет производить продукцию для экспорта в Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Россию, Кыргызстан и Афганистан.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом завода по выпуску бытовой техники в Ташкентской области, который будет поставлять продукцию в Россию, Азербайджан и страны Центральной Азии, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ахангаранский район Ташкентской области посетил предприятия электротехнической отрасли. В частности, он ознакомился с деятельностью предприятия Premier, специализирующегося на производстве бытовой техники.
"Данный проект в Ахангаране реализуется совместно с компанией Fajr Al Mustaqbal General Trading на площади 10 гектаров, а его общая стоимость составляет 30 миллионов долларов. Выпускаемая на данном предприятии продукция будет экспортироваться в такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Кыргызстан и Афганистан", — говорится в сообщении.
Проект позволит создать 250 новых рабочих мест, а экспорт составит $4 млн. На данный момент строительные работы выполнены на 95%, освоено $11,3 млн инвестиций.
В настоящее время подобных предприятий насчитывается всего два в Узбекистане и четыре — в Центральной Азии.
"По объемам производства в рамках данного проекта предприятие займет второе место среди них. В дальнейшем, после выхода предприятия на полную мощность, ожидается производство импортозамещающей продукции на сумму 87 миллионов долларов", — добавили в пресс-службе.
В последние три года после ухода с российского рынка бытовой техники западных производителей российские ритейлеры начали заменять эти товары аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, значительно вырос спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel. В 2023 году ассоциация "Узэлтехпром" сообщала, что предприятия электротехнической промышленности Узбекистана договорились о поставках своей продукции крупнейшей российской торговой сети электроники и бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо".