Эксперт: предприятиям необходим комплексный экологический мониторинг
Эксперт: предприятиям необходим комплексный экологический мониторинг
В Ташкенте прошла конференция по современным решениям в сфере экологического мониторинга, непрерывного контроля выбросов и промышленного газоанализа.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Экологический мониторинг на предприятиях Узбекистана должен быть комплексным — только так можно избежать штрафов и аварий, считает технический консультант по вопросам экологического мониторинга Николай Самошкин.Об этом он заявил в ходе конференции в Ташкенте, посвященной решениям в области экологического мониторинга, непрерывного контроля выбросов и промышленного газоанализа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Николай Самошкин уверен том, что эффективный контроль невозможен без одновременного использования двух типов мониторинга — технологического и экологического.По словам эксперта, для контроля загрязнения воздуха в городах, выбросов от предприятий и транспорта используются экологические посты, которые устанавливаются в санитарно-защитных зонах. Однако они должны работать в связке с датчиками на самих источниках выбросов.Отдельной проблемой Самошкин назвал устаревшие производства, построенные еще в 1960–1970-е годы.Эксперт также обратил внимание, что многие предприятия ошибочно считают, что после установки дорогостоящего оборудования его не нужно обслуживать.Серьезную обеспокоенность у специалиста вызывает и недооценка взрывоопасных зон на предприятиях.По словам Самошкина, сейчас экологический контроль в стране во многом строится через систему штрафов, но при этом предприятия чаще ориентируются не на улучшение экологии, а на формальную отчетность.Он добавил, что страны-участники ВТО обязаны внедрять системы экологического мониторинга, и без реального контроля выбросов устойчивое развитие промышленности невозможно.Напомним, промышленные предприятия I и II категорий воздействия на окружающую среду обязаны до 1 марта 2026 года установить на своей территории станции фонового экологического мониторинга и интегрировать их с Национальным центром экологического мониторинга.Данное требование закреплено в постановлении президента об организации деятельности Национального комитета по экологии и изменению климата.В случае если предприятия не установят станции фонового мониторинга и не обеспечат их интеграцию с центром экомониторинга в установленный срок, к ним будут применяться компенсационные платежи в пятикратном размере.К предприятиям I и II категорий относятся, в частности, крупные производства в химической, нефтегазовой, металлургической и горно-обогатительной отраслях, а также кожевенные, асбестовые и цементные заводы, теплоэлектростанции.
