Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260213/stala-izvestna-data-novogo-raunda-peregovorov-po-ukraine--55691174.html
Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине
Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил дату проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 13.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-13T17:01+0500
2026-02-13T17:06+0500
дмитрий песков
россия
украина
переговоры
сво
сша
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/1c/23035738_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_7808d3f6c5807184c564a1ee651b594e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Новая встреча представителей России, США и Украины состоится 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.На двух предыдущих встречах российскую делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
россия
украина
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/1c/23035738_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_57202fe5b2c5883e9dcbeb888131bdba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков, россия, украина, переговоры, сво, сша, донбасс
дмитрий песков, россия, украина, переговоры, сво, сша, донбасс

Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине

17:01 13.02.2026 (обновлено: 17:06 13.02.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил дату проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Новая встреча представителей России, США и Украины состоится 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров <...> состоится в трехстороннем формате в Женеве", — сказал он.

На двух предыдущих встречах российскую делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.
В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.
По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0