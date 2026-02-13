https://uz.sputniknews.ru/20260213/stala-izvestna-data-novogo-raunda-peregovorov-po-ukraine--55691174.html

Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил дату проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 13.02.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Новая встреча представителей России, США и Украины состоится 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.На двух предыдущих встречах российскую делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

