https://uz.sputniknews.ru/20260213/stala-izvestna-data-novogo-raunda-peregovorov-po-ukraine--55691174.html
Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине
Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил дату проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 13.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-13T17:01+0500
2026-02-13T17:01+0500
2026-02-13T17:06+0500
дмитрий песков
россия
украина
переговоры
сво
сша
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/1c/23035738_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_7808d3f6c5807184c564a1ee651b594e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Новая встреча представителей России, США и Украины состоится 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.На двух предыдущих встречах российскую делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
россия
украина
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/1c/23035738_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_57202fe5b2c5883e9dcbeb888131bdba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, украина, переговоры, сво, сша, донбасс
дмитрий песков, россия, украина, переговоры, сво, сша, донбасс
Стала известна дата нового раунда переговоров по Украине
17:01 13.02.2026 (обновлено: 17:06 13.02.2026)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил дату проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Новая встреча представителей России, США и Украины состоится 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров <...> состоится в трехстороннем формате в Женеве", — сказал он.
На двух предыдущих встречах российскую делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.
В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.
По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.