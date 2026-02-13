https://uz.sputniknews.ru/20260213/uzbekistan-siriya-razvivayut-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-55683246.html

Узбекистан и Сирия нацелены на расширение торговли и запуск совместных инвестпроектов

Узбекистан и Сирия нацелены на расширение торговли и запуск совместных инвестпроектов

В Ташкенте состоялись переговоры и бизнес-форум с участием делегации Сирии. Стороны обсудили рост товарооборота, создание Торгового дома Узбекистана, развитие логистики и запуск совместных проектов в агросекторе, фармацевтике, текстиле и промышленной кооперации.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Сирия намерены расширять сотрудничество в агро-продовольственной сфере, фармацевтике, текстильной и строительной отраслях, промышленной кооперации и логистике. Стороны также планируют развивать совместную переработку продукции, увеличивать взаимные поставки и укреплять инвестиционное взаимодействие.Эти вопросы стали основными на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с председателем Торгово-промышленной палаты Сирии Алаа Умаром Алали.В ходе переговоров стороны отметили, что взаимная торговля демонстрирует устойчивую положительную динамику: с 2017 по 2025 год товарооборот увеличился почти в 5 раз. При этом подчеркнуто, что текущие показатели не в полной мере отражают потенциал двустороннего взаимодействия. В числе приоритетов — создание "Торгового дома Узбекистана" и развитие логистической инфраструктуры в Сирии, формирование межправительственной комиссии, регулярное проведение выставок в форматах "Made in Uzbekistan" и "Made in Syria", а также создание Узбекско-Сирийского бизнес-совета. В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения номенклатуры контрактов, увеличение поставок узбекской фармацевтической и продовольственной продукции, включая переработанные товары, а также наращивание импорта сирийского оливкового масла. Отдельное внимание уделили подготовке договоренностей в сферах торговли, таможенного администрирования, карантинных и фитосанитарных требований, а также соглашения о взаимной защите инвестиций.Программу визита сирийской делегации в Ташкент продолжил узбекско-сирийский бизнес-форум, в котором приняли участие около 200 предпринимателей, представляющих промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, текстиль, электротехнику, строительство, логистику и туризм. В состав сирийской делегации вошли представители государственного и делового сектора, в том числе заместитель министра экономики и промышленности, руководители и члены региональных торгово-экономических структур Дамаска, Хомса, Дараа, Тартуса, Латакии, Хамы, Дейр-эз-Зора и Идлиба, а также представители отраслевых объединений и бизнеса. Выступая на форуме, Лазиз Кудратов подчеркнул необходимость "перевода исторически сложившихся связей в плоскость конкретных торгово-инвестиционных проектов". Предложено развивать совместную переработку и упаковку продукции, формировать устойчивые логистические каналы, проводить регулярные B2B-встречи и проработать открытие торгового дома Узбекистана в Сирии. По итогам форума достигнуты договоренности о расширении взаимных поставок и запуске совместных инициатив.

