Узбекистан и Сирия нацелены на расширение торговли и запуск совместных инвестпроектов
15:28 13.02.2026 (обновлено: 15:37 13.02.2026)
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Ташкенте состоялись переговоры и бизнес-форум с участием делегации Сирии.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В Ташкенте состоялись переговоры и бизнес-форум с участием делегации Сирии. Стороны обсудили рост товарооборота, создание Торгового дома Узбекистана, развитие логистики и запуск совместных проектов в агросекторе, фармацевтике, текстиле и промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Сирия намерены расширять сотрудничество в агро-продовольственной сфере, фармацевтике, текстильной и строительной отраслях, промышленной кооперации и логистике. Стороны также планируют развивать совместную переработку продукции, увеличивать взаимные поставки и укреплять инвестиционное взаимодействие.
Эти вопросы стали основными на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с председателем Торгово-промышленной палаты Сирии Алаа Умаром Алали.
"Сирия становится одним из перспективных направлений для наращивания экспорта и развития инвестиционного сотрудничества Узбекистана на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе переговоров стороны отметили, что взаимная торговля демонстрирует устойчивую положительную динамику: с 2017 по 2025 год товарооборот увеличился почти в 5 раз. При этом подчеркнуто, что текущие показатели не в полной мере отражают потенциал двустороннего взаимодействия.
В числе приоритетов — создание "Торгового дома Узбекистана" и развитие логистической инфраструктуры в Сирии, формирование межправительственной комиссии, регулярное проведение выставок в форматах "Made in Uzbekistan" и "Made in Syria", а также создание Узбекско-Сирийского бизнес-совета.
В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения номенклатуры контрактов, увеличение поставок узбекской фармацевтической и продовольственной продукции, включая переработанные товары, а также наращивание импорта сирийского оливкового масла.
Отдельное внимание уделили подготовке договоренностей в сферах торговли, таможенного администрирования, карантинных и фитосанитарных требований, а также соглашения о взаимной защите инвестиций.
Программу визита сирийской делегации в Ташкент продолжил узбекско-сирийский бизнес-форум, в котором приняли участие около 200 предпринимателей, представляющих промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, текстиль, электротехнику, строительство, логистику и туризм.
В состав сирийской делегации вошли представители государственного и делового сектора, в том числе заместитель министра экономики и промышленности, руководители и члены региональных торгово-экономических структур Дамаска, Хомса, Дараа, Тартуса, Латакии, Хамы, Дейр-эз-Зора и Идлиба, а также представители отраслевых объединений и бизнеса.
Выступая на форуме, Лазиз Кудратов подчеркнул необходимость "перевода исторически сложившихся связей в плоскость конкретных торгово-инвестиционных проектов".
"В числе приоритетов обозначены агропродовольственная продукция, фармацевтика, строительные материалы, текстиль и промышленная кооперация", — уточнили в ведомстве.
Предложено развивать совместную переработку и упаковку продукции, формировать устойчивые логистические каналы, проводить регулярные B2B-встречи и проработать открытие торгового дома Узбекистана в Сирии.
По итогам форума достигнуты договоренности о расширении взаимных поставок и запуске совместных инициатив.