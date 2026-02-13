https://uz.sputniknews.ru/20260213/zimnyaya-skazka-otdyx-v-gorax-tashkentskoy-oblasti-55618112.html

Зимняя сказка: отдых в горах Ташкентской области

Зимняя сказка: отдых в горах Ташкентской области

Sputnik Узбекистан

"Зима в Бостанлыкском районе — это время, когда горы оживают, наполняясь смехом, скоростью и атмосферой настоящего уюта".

2026-02-13T20:05+0500

2026-02-13T20:05+0500

2026-02-13T20:05+0500

зима

туризм

туризм

узбекистан

горы

отдых

горнолыжный курорт

лыжники

фото

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55622955_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_94d7dbdac7a1fff8583b758d4b581484.jpg

Бостанлыкский район — сердце зимнего отдыха в Узбекистане. Горнолыжные комплексы Амирсой, Бельдерсай и Чимган подходят как профи, так и новичкам.Семьям здесь тоже не скучно: можно погонять на "ватрушках" и снегоходах, покататься на лошадях или просто расслабиться в уютных отелях. Обязательно стоит оценить панорамы с канаток Амирсая и Чиноркента, съездить к Чарваку и попробовать необычный отдых в футуристичных капсулах.

узбекистан

чимган

чарвакское водохранилище

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бостанлыкский район, ташкентская область, зимний отдых, амирсой, бельдерсай, чимган, горнолыжные курорты, семейный отдых, лыжи, сноуборд, тюбинг, снегоходы, чарвакское водохранилище, чиноркент, канатная дорога, фото, фотолента