Зимняя сказка: отдых в горах Ташкентской области
Зимняя сказка: отдых в горах Ташкентской области
Sputnik Узбекистан
"Зима в Бостанлыкском районе — это время, когда горы оживают, наполняясь смехом, скоростью и атмосферой настоящего уюта".
2026-02-13T20:05+0500
2026-02-13T20:05+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55622955_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_94d7dbdac7a1fff8583b758d4b581484.jpg
Бостанлыкский район — сердце зимнего отдыха в Узбекистане. Горнолыжные комплексы Амирсой, Бельдерсай и Чимган подходят как профи, так и новичкам.Семьям здесь тоже не скучно: можно погонять на "ватрушках" и снегоходах, покататься на лошадях или просто расслабиться в уютных отелях. Обязательно стоит оценить панорамы с канаток Амирсая и Чиноркента, съездить к Чарваку и попробовать необычный отдых в футуристичных капсулах.
20:05 13.02.2026
Вид на Чарвакское водохранилище со смотровой площадки в зимний период.
Вид на Чарвакское водохранилище со смотровой площадки в зимний период. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зима в Бостанлыкском районе — это время, когда горы оживают, наполняясь смехом, скоростью и атмосферой настоящего уюта.
Бостанлыкский район — сердце зимнего отдыха в Узбекистане. Горнолыжные комплексы Амирсой, Бельдерсай и Чимган подходят как профи, так и новичкам.
Семьям здесь тоже не скучно: можно погонять на "ватрушках" и снегоходах, покататься на лошадях или просто расслабиться в уютных отелях. Обязательно стоит оценить панорамы с канаток Амирсая и Чиноркента, съездить к Чарваку и попробовать необычный отдых в футуристичных капсулах.
Зимний горный пейзаж с видом на водохранилище, открывающийся с обзорной террасы Чиноркента.
Зимний горный пейзаж с видом на водохранилище, открывающийся с обзорной террасы Чиноркента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Зимний горный пейзаж с видом на водохранилище, открывающийся с обзорной террасы Чиноркента.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зимние пейзажи гор Чимган в Узбекистане. На фото видна оживлённая парковка у подножия заснеженных склонов.
Зимние пейзажи гор Чимган в Узбекистане. На фото видна оживлённая парковка у подножия заснеженных склонов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Зимние пейзажи гор Чимган в Узбекистане. На фото видна оживлённая парковка у подножия заснеженных склонов.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамный вид с горного комплекса Чиноркент в котором видны заснеженные хребты Тянь-Шаня.
Панорамный вид с горного комплекса Чиноркент в котором видны заснеженные хребты Тянь-Шаня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Панорамный вид с горного комплекса Чиноркент в котором видны заснеженные хребты Тянь-Шаня.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Современный горнолыжный курорт Амирсой.
Современный горнолыжный курорт Амирсой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Современный горнолыжный курорт Амирсой.
© Sputnik / Бахром Хатамов
На фотографии запечатлена прогулка на лошадях в горах Чимгана, популярном месте для зимнего отдыха в Узбекистане.
На фотографии запечатлена прогулка на лошадях в горах Чимгана, популярном месте для зимнего отдыха в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
На фотографии запечатлена прогулка на лошадях в горах Чимгана, популярном месте для зимнего отдыха в Узбекистане.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Капсульный отель в Бостанлыкском районе (Чарвак, Узбекистан) Футуристичный комплекс из мобильных модульных домов в Чимганских горах. Панорамное остекление открывает вид на озеро и горы, а дизайн некоторых моделей (например, Scorpio) дополнен авторской росписью. Это современное решение для комфортного отдыха в живописных, труднодоступных местах региона.
Капсульный отель в Бостанлыкском районе (Чарвак, Узбекистан) Футуристичный комплекс из мобильных модульных домов в Чимганских горах. Панорамное остекление открывает вид на озеро и горы, а дизайн некоторых моделей (например, Scorpio) дополнен авторской росписью. Это современное решение для комфортного отдыха в живописных, труднодоступных местах региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Капсульный отель в Бостанлыкском районе (Чарвак, Узбекистан) Футуристичный комплекс из мобильных модульных домов в Чимганских горах. Панорамное остекление открывает вид на озеро и горы, а дизайн некоторых моделей (например, Scorpio) дополнен авторской росписью. Это современное решение для комфортного отдыха в живописных, труднодоступных местах региона.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Панорамный вид на горный курорт Чиноркент (Chinorkent. Канатная дорога: На переднем плане видны современные закрытые кабинки (гондолы), которые поднимают туристов на высоту около 1680 метров.
Панорамный вид на горный курорт Чиноркент (Chinorkent. Канатная дорога: На переднем плане видны современные закрытые кабинки (гондолы), которые поднимают туристов на высоту около 1680 метров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Панорамный вид на горный курорт Чиноркент (Chinorkent. Канатная дорога: На переднем плане видны современные закрытые кабинки (гондолы), которые поднимают туристов на высоту около 1680 метров.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Поездка на квадроцикле по заснеженной трассе.
Поездка на квадроцикле по заснеженной трассе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Поездка на квадроцикле по заснеженной трассе.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Спокойный солнечный день в горах, располагающий к прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе.
Спокойный солнечный день в горах, располагающий к прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Спокойный солнечный день в горах, располагающий к прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе.
© Sputnik / Бахром Хатамов
На фото — горный комплекс Sevarsoy в Чимгане (Узбекистан). В центре внимания — самолет-памятник Ан-12Б, перевезенный сюда в 2023 году с Ташкентского авиазавода. Современная архитектура отеля эффектно контрастирует с заснеженными хребтами Тянь-Шаня, а бегущая по снегу собака оживляет зимний пейзаж.
На фото — горный комплекс Sevarsoy в Чимгане (Узбекистан). В центре внимания — самолет-памятник Ан-12Б, перевезенный сюда в 2023 году с Ташкентского авиазавода. Современная архитектура отеля эффектно контрастирует с заснеженными хребтами Тянь-Шаня, а бегущая по снегу собака оживляет зимний пейзаж. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
На фото — горный комплекс Sevarsoy в Чимгане (Узбекистан). В центре внимания — самолет-памятник Ан-12Б, перевезенный сюда в 2023 году с Ташкентского авиазавода. Современная архитектура отеля эффектно контрастирует с заснеженными хребтами Тянь-Шаня, а бегущая по снегу собака оживляет зимний пейзаж.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Канатная дорога Amirsoy Express: Общая протяженность линии составляет 2913 метров. Она оснащена 74 кабинами, каждая из которых вмещает до 10 человек.
Канатная дорога Amirsoy Express: Общая протяженность линии составляет 2913 метров. Она оснащена 74 кабинами, каждая из которых вмещает до 10 человек. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2026
Канатная дорога Amirsoy Express: Общая протяженность линии составляет 2913 метров. Она оснащена 74 кабинами, каждая из которых вмещает до 10 человек.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зимний горный пейзаж представляет собой пологий склон горы или холма, покрытый плотным слоем снега. Видны следы животных или людей на переднем плане.
Зимний горный пейзаж представляет собой пологий склон горы или холма, покрытый плотным слоем снега. Видны следы животных или людей на переднем плане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2026
Зимний горный пейзаж представляет собой пологий склон горы или холма, покрытый плотным слоем снега. Видны следы животных или людей на переднем плане.
© Sputnik / Бахром Хатамов
