Зимняя сказка: отдых в горах Ташкентской области
© Sputnik / Бахром ХатамовВид на Чарвакское водохранилище со смотровой площадки в зимний период.
Зима в Бостанлыкском районе — это время, когда горы оживают, наполняясь смехом, скоростью и атмосферой настоящего уюта.
Бостанлыкский район — сердце зимнего отдыха в Узбекистане. Горнолыжные комплексы Амирсой, Бельдерсай и Чимган подходят как профи, так и новичкам.
Семьям здесь тоже не скучно: можно погонять на "ватрушках" и снегоходах, покататься на лошадях или просто расслабиться в уютных отелях. Обязательно стоит оценить панорамы с канаток Амирсая и Чиноркента, съездить к Чарваку и попробовать необычный отдых в футуристичных капсулах.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗимний горный пейзаж с видом на водохранилище, открывающийся с обзорной террасы Чиноркента.
Зимний горный пейзаж с видом на водохранилище, открывающийся с обзорной террасы Чиноркента.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗимние пейзажи гор Чимган в Узбекистане. На фото видна оживлённая парковка у подножия заснеженных склонов.
Зимние пейзажи гор Чимган в Узбекистане. На фото видна оживлённая парковка у подножия заснеженных склонов.
© Sputnik / Бахром ХатамовПанорамный вид с горного комплекса Чиноркент в котором видны заснеженные хребты Тянь-Шаня.
Панорамный вид с горного комплекса Чиноркент в котором видны заснеженные хребты Тянь-Шаня.
© Sputnik / Бахром ХатамовСовременный горнолыжный курорт Амирсой.
Современный горнолыжный курорт Амирсой.
© Sputnik / Бахром ХатамовНа фотографии запечатлена прогулка на лошадях в горах Чимгана, популярном месте для зимнего отдыха в Узбекистане.
На фотографии запечатлена прогулка на лошадях в горах Чимгана, популярном месте для зимнего отдыха в Узбекистане.
© Sputnik / Бахром ХатамовКапсульный отель в Бостанлыкском районе (Чарвак, Узбекистан) Футуристичный комплекс из мобильных модульных домов в Чимганских горах. Панорамное остекление открывает вид на озеро и горы, а дизайн некоторых моделей (например, Scorpio) дополнен авторской росписью. Это современное решение для комфортного отдыха в живописных, труднодоступных местах региона.
Капсульный отель в Бостанлыкском районе (Чарвак, Узбекистан) Футуристичный комплекс из мобильных модульных домов в Чимганских горах. Панорамное остекление открывает вид на озеро и горы, а дизайн некоторых моделей (например, Scorpio) дополнен авторской росписью. Это современное решение для комфортного отдыха в живописных, труднодоступных местах региона.
© Sputnik / Бахром ХатамовПанорамный вид на горный курорт Чиноркент (Chinorkent. Канатная дорога: На переднем плане видны современные закрытые кабинки (гондолы), которые поднимают туристов на высоту около 1680 метров.
Панорамный вид на горный курорт Чиноркент (Chinorkent. Канатная дорога: На переднем плане видны современные закрытые кабинки (гондолы), которые поднимают туристов на высоту около 1680 метров.
© Sputnik / Бахром ХатамовПоездка на квадроцикле по заснеженной трассе.
Поездка на квадроцикле по заснеженной трассе.
© Sputnik / Бахром ХатамовСпокойный солнечный день в горах, располагающий к прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе.
Спокойный солнечный день в горах, располагающий к прогулкам и активному отдыху на свежем воздухе.
© Sputnik / Бахром ХатамовНа фото — горный комплекс Sevarsoy в Чимгане (Узбекистан). В центре внимания — самолет-памятник Ан-12Б, перевезенный сюда в 2023 году с Ташкентского авиазавода. Современная архитектура отеля эффектно контрастирует с заснеженными хребтами Тянь-Шаня, а бегущая по снегу собака оживляет зимний пейзаж.
На фото — горный комплекс Sevarsoy в Чимгане (Узбекистан). В центре внимания — самолет-памятник Ан-12Б, перевезенный сюда в 2023 году с Ташкентского авиазавода. Современная архитектура отеля эффектно контрастирует с заснеженными хребтами Тянь-Шаня, а бегущая по снегу собака оживляет зимний пейзаж.
© Sputnik / Бахром ХатамовКанатная дорога Amirsoy Express: Общая протяженность линии составляет 2913 метров. Она оснащена 74 кабинами, каждая из которых вмещает до 10 человек.
Канатная дорога Amirsoy Express: Общая протяженность линии составляет 2913 метров. Она оснащена 74 кабинами, каждая из которых вмещает до 10 человек.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗимний горный пейзаж представляет собой пологий склон горы или холма, покрытый плотным слоем снега. Видны следы животных или людей на переднем плане.
Зимний горный пейзаж представляет собой пологий склон горы или холма, покрытый плотным слоем снега. Видны следы животных или людей на переднем плане.
© Sputnik / Бахром Хатамов