https://uz.sputniknews.ru/20260214/detskie-jizni-uzbekistan-lechenie-detskaya-onkologiya-55696156.html

Спасая детские жизни: как в Узбекистане развивают лечение детской онкологии

Спасая детские жизни: как в Узбекистане развивают лечение детской онкологии

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте начал работу Международный академический хаб по детской онкологии для стран Центральной Азии, которому нет аналогов на постсоветском пространстве.

2026-02-14T14:18+0500

2026-02-14T14:18+0500

2026-02-14T14:18+0500

видео

лечение онкологии

дети

узбекистан

пресс-центр

медицина

гематология

пресс-центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0d/55696349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_258774bbb6d45be50aab4df61f5ee7f9.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Ташкент, приуроченный к Международному дню борьбы с детским раком.Заместитель директора по медицинским вопросам и главный врач НПМЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Дильноза Агзамходжаева рассказала, какие формы детского рака встречаются чаще всего и как изменилась структура заболеваний за последние годы.Она подчеркнула, что рост выявляемости случаев детской онкологии в стране в первую очередь связан с улучшением ранней диагностики, а также с увеличением численности детского населения — с 13 млн в 2022 году до 16,5 млн к концу 2025 года.По ее словам, центр активно развивает современные методы диагностики и лечения, внедряет международные клинические протоколы, расширяет программы подготовки врачей и медсестер, готовит инфраструктуру для запуска и развития трансплантации костного мозга и активно развивает международное сотрудничество.При этом она отметила, что общий уровень заболеваемости остается стабильным и соответствует мировым тенденциям в детской онкологии.В Ташкенте начал работу Международный академический хаб по детской онкологии для стран Центральной Азии. Как отметил гематолог и трансплантолог, заместитель директора по науке и инновациям хаба, международный эксперт Глеб Бронин — аналогов создаваемому в Узбекистане Международному академическому хабу по детскому раку на постсоветском пространстве сегодня нет.Проект объединяет страны Центральной Азии - Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в его работе в качестве основных стратегических партнеров принимают участие ведущие онкологические центры стран Запада – онкологический центр Дана Фарбер при Гарвардском университете (США), Медицинский университет Вены (Австрия), Исследовательская больница Сент-Джуд (США) и другие.По словам Бронина, хаб является уникальной научно-образовательной площадкой: здесь в настоящее время реализуются образовательные программы для последипломного образования по детской онкологии, гематологии и иммунологии для специалистов всех уровней, от патронажных медицинских сестер и семейных врачей до высококвалифицированных кадров для стационаров. В образовательных программах принимают непосредственное участие специалисты из-за рубежа. Кроме того, реализуются международные исследовательские проекты в области фундаментальной и прикладной детской онкологии.Он подчеркнул, что именно образование — ключ к развитию детской онкологии во всех регионах Узбекистана.Развитие службы трансплантации костного мозга в Узбекистане позволит ежегодно спасать до 500 детских жизней, подчеркнул гематолог и трансплантолог, международный эксперт Глеб Бронин.По его словам, до конца года в Национальном научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии начнет работу отделение трансплантации костного мозга со специализированной лабораторией. Именно эта база станет основой для создания национального регистра доноров.Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова отметила, что в Узбекистане в ближайшее время может начаться формирование собственного национального регистра доноров костного мозга.По инициативе НПМЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии уже утверждена концепция в Минздраве и подготовлена нормативная база.Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан лечение дети онкология пресс-центр видео международный академический хаб по детской онкологии