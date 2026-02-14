https://uz.sputniknews.ru/20260214/interesnye-fakty-poet-polkovodes-babur-infografika-55703155.html
Интересные факты о поэте и полководце Бабуре в инфографике Sputnik
Самые главные факты о жизни поэта — в инфографике Sputnik.
В Узбекистане 14 февраля широко отмечается день рождения Захириддина Мухаммада Бабура (1483–1530) — выдающегося поэта, историка, мыслителя и государственного деятеля.Основатель династии Бабуридов, родившийся в Андижане, оставил богатое литературное наследие, включая мемуары "Бабурнаме" и лирические рубаи, став символом национальной культуры.Самые главные факты о его жизни и творчестве — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
13:15 14.02.2026 (обновлено: 13:20 14.02.2026)
Сегодня в Узбекистане празднуют день рождения поэта, полководца и политика Захириддина Мухаммада Бабура.
В Узбекистане 14 февраля широко отмечается день рождения Захириддина Мухаммада Бабура (1483–1530) — выдающегося поэта, историка, мыслителя и государственного деятеля.
Основатель династии Бабуридов, родившийся в Андижане, оставил богатое литературное наследие, включая мемуары "Бабурнаме" и лирические рубаи, став символом национальной культуры.
Самые главные факты о его жизни и творчестве — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.