Как обучают курсантов в Институте Сухопутных войск Узбекистана

В вузе готовят офицеров нового поколения — тех, кто должен действовать в условиях технологически сложной и быстро меняющейся ситуации в мире.

Институт Сухопутных войск, расположенный в Чирчике, входит в состав Университета военной безопасности и обороны Республики Узбекистан. Основная цель вуза — подготовка офицеров, обладающих современными боевыми навыками, физической и духовной устойчивостью и высоким уровнем профессиональной подготовки.Сегодня здесь обучаются около тысячи курсантов, в том числе представители зарубежных стран. Подготовка ведется на 13 кафедрах в дуальной форме по принципу "50 процентов теории + 50 процентов практики". Такой подход позволяет выстраивать непрерывную связь между аудиторией и реальными задачами в войсках.Многие знают институт как бывшее танковое училище — одно из старейших военных учреждений в стране. После реформы высшего военного образования здесь изменилось все: от образовательного процесса до философии обучения.В учебных корпусах оборудованы современные аудитории и классы. Здесь обучают управлению артиллерийским огнем, робототехнике, работе с дронами, искусственным интеллектом, кибербезопасности и многому другому. В обучении используются компьютерные симуляторы и цифровые технологии.Как поясняет преподаватель кафедры тактики, подполковник Александр Машарипов, использование программ симуляции и моделирования стало важным промежуточным звеном между теорией и практикой.По его словам, каждое решение курсантов анализируется неоднократно: сначала в классе, затем в цифровой среде, и только после этого — в реальных условиях.Особое внимание в институте уделяется формированию мировоззрения будущих офицеров. Для этого создан идеологический полигон — комплекс, где курсанты проходят психологическую подготовку, изучают военную историю, подвиги военнослужащих, учатся аргументированно отстаивать свою позицию и противостоять информационным атакам.Еще один новый объект — цифровой полигон. Это учебный комплекс с подземными объектами, пунктами управления и зонами для ведения боя, где моделируются различные тактические сценарии. Все действия фиксируются и анализируются единой цифровой системой. После этого курсанты отправляются на настоящий полигон, где применяют полученные знания в условиях, максимально приближенных к реальным.Курсанты Института Сухопутных войск уверены: полученные знания — это не только личный профессиональный рост, но и будущая ответственность.О том, как в Институте Сухопутных войск готовят офицеров нового поколения — тех, кто должен действовать в условиях технологически сложной и быстро меняющейся ситуации в мире, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

