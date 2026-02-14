Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260214/tashoblast-proizvodstvo-mikroprotsessornyx-moduley-eksport-sng-zarubeje-55700143.html
В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье
В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с высокотехнологичным проектом, реализуемым компанией "Vades Group" в Ахангаранском районе.
2026-02-14T11:15+0500
2026-02-14T11:22+0500
узбекистан
экспорт
сим-карты
снг
банковская карта
карта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0e/55700335_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0849c03cf5ba0c206c7b8765e9ce9df4.jpg
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На предприятии в Ташкентской области будет налажено производство микропроцессорных модулей, предназначенных для идентификации, SIM-карт, а также транспортных, социальных и международных платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ. Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0e/55700335_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b7a144cdc12518835a8b1787c3705c61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
микропроцессорные модули экспорт снг ахангаранский район сим-карта
микропроцессорные модули экспорт снг ахангаранский район сим-карта

В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

11:15 14.02.2026 (обновлено: 11:22 14.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
Президент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с высокотехнологичным проектом, реализуемым компанией "Vades Group" в Ахангаранском районе.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На предприятии в Ташкентской области будет налажено производство микропроцессорных модулей, предназначенных для идентификации, SIM-карт, а также транспортных, социальных и международных платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
Президент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2026
Президент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Предприятие стоимостью $15 млн создается в технопарке "Eltech Industrial" в партнерстве с немецкой компанией "Infineon Technologies". Сейчас второй этап строительства выполнен на 15%, освоено $7 млн инвестиций. В современном комплексе, площадью 4 гектара, будет создано около 100 новых рабочих мест, объем экспорта продукции составит $6 млн", – говорится в сообщении.
В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.
Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.
Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
Президент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2026
Президент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ.
Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0