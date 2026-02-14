В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье
11:15 14.02.2026 (обновлено: 11:22 14.02.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с высокотехнологичным проектом в Ахангаранском районе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с высокотехнологичным проектом, реализуемым компанией "Vades Group" в Ахангаранском районе.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На предприятии в Ташкентской области будет налажено производство микропроцессорных модулей, предназначенных для идентификации, SIM-карт, а также транспортных, социальных и международных платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.
"Предприятие стоимостью $15 млн создается в технопарке "Eltech Industrial" в партнерстве с немецкой компанией "Infineon Technologies". Сейчас второй этап строительства выполнен на 15%, освоено $7 млн инвестиций. В современном комплексе, площадью 4 гектара, будет создано около 100 новых рабочих мест, объем экспорта продукции составит $6 млн", – говорится в сообщении.
В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.
Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.
Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.
Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ.
Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.