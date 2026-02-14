https://uz.sputniknews.ru/20260214/tashoblast-proizvodstvo-mikroprotsessornyx-moduley-eksport-sng-zarubeje-55700143.html

В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

В Ташобласти наладят производство микропроцессорных модулей для экспорта в СНГ и зарубежье

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с высокотехнологичным проектом, реализуемым компанией "Vades Group" в Ахангаранском районе.

2026-02-14T11:15+0500

2026-02-14T11:15+0500

2026-02-14T11:22+0500

узбекистан

экспорт

сим-карты

снг

банковская карта

карта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0e/55700335_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0849c03cf5ba0c206c7b8765e9ce9df4.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На предприятии в Ташкентской области будет налажено производство микропроцессорных модулей, предназначенных для идентификации, SIM-карт, а также транспортных, социальных и международных платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.Предприятие будет производить средства, необходимые для внедрения цифровых государственных услуг, формирования удобных и безопасных платежных систем для удовлетворения повседневных потребностей граждан.В 2025 году республика закупила за рубежом микропроцессорные модули, SIM-карты и различные платежные карты на $35 млн.Ожидается, что предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать импортозамещающую продукцию на $5 млн.Продукцию, выпускаемую на современном предприятии, планируется экспортировать в ряд стран, среди которых Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Мозамбик, Камбоджа.Глава государства ознакомился с условиями и технологическими процессами предприятия. По прогнозам, завод войдет в тройку крупнейших производителей в СНГ. Даны поручения по внедрению инноваций, развитию кадрового потенциала и расширению экспорта.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

микропроцессорные модули экспорт снг ахангаранский район сим-карта