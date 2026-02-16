https://uz.sputniknews.ru/20260216/futbol-sudi-uzbekistan-turniry-55727973.html
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Судейская бригада из Узбекистана 17 февраля снова обслужит два очередных матча в рамках Элитной Лиги чемпионов и Второй Лиги чемпионов АФК, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.В частности, в малайзийском городе Джохор сыграют "Johor Darul Ta’zim" (Малайзия) и "Vissel Kobe" (Япония). Следить за матчем будут: В иорданском Аммане на поле выйдут Al Hussein" (Иордания) и "Istiqlol" (Иран). Судить игру будут: Ранее судейские бригады из Узбекистана уже судили матчи в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между командами "Виссел Кобе" (Япония) и "Мельбурн Сити" (Австралия), "Аль-Ахли" (Египет) и "Шарджа" (ОАЭ), "Ульсан" (Южная Корея) и "Чэнду" (Китай), "Матида Зельвия" (Япония) и "Сеул" (Южная Корея). Сегодня также команда из Узбекистана "Нафас" сыграет с "Шарджа" (ОАЭ).
Футбольные судьи из Узбекистана обслужат матчи двух международных турниров
11:11 16.02.2026 (обновлено: 11:26 16.02.2026)
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Судейская бригада из Узбекистана 17 февраля снова обслужит два очередных матча в рамках Элитной Лиги чемпионов и Второй Лиги чемпионов АФК, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.
В частности, в малайзийском городе Джохор сыграют "Johor Darul Ta’zim" (Малайзия) и "Vissel Kobe" (Япония). Следить за матчем будут:
Ильгиз Танташев — главный судья;
Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин — помощники судьи;
Аскер Наджафалиев — четвертый судья;
Ахрол Рискуллаев — судья VAR;
Абдурашид Худойберганов — судья AVAR.
В иорданском Аммане на поле выйдут Al Hussein" (Иордания) и "Istiqlol" (Иран). Судить игру будут:
Рустам Лутфуллин — главный судья;
Санжар Шайусупов, Акмал Гиясов — помощники судьи;
Фирдавс Норсафаров — судья VAR;
Акобирходжа Шукруллаев — судья AVAR.
Ранее судейские бригады из Узбекистана уже судили матчи в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между командами "Виссел Кобе" (Япония) и "Мельбурн Сити" (Австралия), "Аль-Ахли" (Египет) и "Шарджа" (ОАЭ), "Ульсан" (Южная Корея) и "Чэнду" (Китай), "Матида Зельвия" (Япония) и "Сеул" (Южная Корея). Сегодня также команда из Узбекистана "Нафас" сыграет с "Шарджа" (ОАЭ).