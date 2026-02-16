https://uz.sputniknews.ru/20260216/kalendar-uraza--2026-vremya-suxur-i-iftar-55739172.html
Календарь Ураза – 2026: время сухур и ифтар
Предварительно священный месяц начнется 19 февраля, но Духовное управление мусульман Узбекистана еще не объявило точную дату начала поста.
Духовное управление мусульман Узбекистана еще не объявило точную дату начала поста, поэтому расписание может сдвинуться на один день.
Предварительно, в этом году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля. В этот период многие мусульмане по всему миру будут соблюдать пост: воздерживаться от еды, воды и мирских удовольствий от рассвета до заката. В эти дни принято уделять особое внимание молитвам, духовному очищению и благим делам.
Sputnik Узбекистан
подготовил календарь времени сухур и ифтар на основе лунного календаря (Исламский календарь Хиджра).
Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).
Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).