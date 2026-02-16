Узбекистан
Календарь Ураза – 2026: время сухур и ифтар
Предварительно священный месяц начнется 19 февраля, но Духовное управление мусульман Узбекистана еще не объявило точную дату начала поста.
Предварительно, в этом году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля. В этот период многие мусульмане по всему миру будут соблюдать пост: воздерживаться от еды, воды и мирских удовольствий от рассвета до заката. В эти дни принято уделять особое внимание молитвам, духовному очищению и благим делам.Sputnik Узбекистан подготовил календарь времени сухур и ифтар на основе лунного календаря (Исламский календарь Хиджра).Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).
Календарь Ураза – 2026: время сухур и ифтар

15:16 16.02.2026 (обновлено: 15:27 16.02.2026)
Духовное управление мусульман Узбекистана еще не объявило точную дату начала поста, поэтому расписание может сдвинуться на один день.
Предварительно, в этом году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля. В этот период многие мусульмане по всему миру будут соблюдать пост: воздерживаться от еды, воды и мирских удовольствий от рассвета до заката. В эти дни принято уделять особое внимание молитвам, духовному очищению и благим делам.
Sputnik Узбекистан подготовил календарь времени сухур и ифтар на основе лунного календаря (Исламский календарь Хиджра).
Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).
Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).
