https://uz.sputniknews.ru/20260216/kalendar-uraza--2026-vremya-suxur-i-iftar-55739172.html

Календарь Ураза – 2026: время сухур и ифтар

Календарь Ураза – 2026: время сухур и ифтар

Sputnik Узбекистан

Предварительно священный месяц начнется 19 февраля, но Духовное управление мусульман Узбекистана еще не объявило точную дату начала поста.

2026-02-16T15:16+0500

2026-02-16T15:16+0500

2026-02-16T15:27+0500

инфографика

пост

расписание

рамазан

ураза-байрам

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55738199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6859e77273d10e38ca2121ea68ee2c52.png

Предварительно, в этом году священный месяц Рамадан начнется 19 февраля. В этот период многие мусульмане по всему миру будут соблюдать пост: воздерживаться от еды, воды и мирских удовольствий от рассвета до заката. В эти дни принято уделять особое внимание молитвам, духовному очищению и благим делам.Sputnik Узбекистан подготовил календарь времени сухур и ифтар на основе лунного календаря (Исламский календарь Хиджра).Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ураза 2026 рамадан рамазан хайит байрам сухур ифтар календарь расписание хиджра ислам