Политехнический музей в Ташкенте: история в автодеталях
© Sputnik / Бахром ХатамовFord V8 Super Deluxe (1946 г.): Черный седан на переднем плане — настоящая редкость. Этот экземпляр прошел полную десятилетнюю реставрацию и считается одним из немногих сохранившихся в Узбекистане в столь идеальном состоянии. ЗиМ (ГАЗ-12): Следующий в ряду черный автомобиль представительского класса, выпускавшийся в СССР в 1950-х годах. Его легко узнать по характерной массивной хромированной решетке радиатора. ГАЗ-М20 "Победа": Далее можно заметить розовый (или коралловый) автомобиль — знаменитую "Победу", которая стала символом послевоенного советского автопрома.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксклюзив
В Узбекистане и Ташкенте много разных музеев, но любителям технологий стоит обязательно посетить Политехнический музей — уникальный центр науки и инженерной мысли.
История и экспозиции музея
© Sputnik / Бахром ХатамовПолитехнический музей в Ташкенте.
Политехнический музей в Ташкенте.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Открытый в 2015 году по инициативе ассоциации "Узавтоиндустрия", музей стал единственным в стране представителем политехнического направления. Просторное светлое здание в центре столицы объединяет историю техники, достижения автомобильной промышленности и интерактивную науку.
Экспозиция занимает два этажа и разделена на тематические зоны.
Зал "Автомобилестроение"
Раздел посвящен эволюции транспорта — от изобретения колеса до современных автомобилей узбекского производства.
Ретро
© Sputnik / Бахром ХатамовКолесо по праву считается величайшим изобретением человечества – это устройство гениально по мысли и уникально по своей конструкции
Колесо по праву считается величайшим изобретением человечества – это устройство гениально по мысли и уникально по своей конструкции
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовХорезмская арба. XIX век
Хорезмская арба. XIX век
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовПервый в мире автомобиль, построенный немецким изобретателем Карлом Бенцем. Он приводился в движение четырехтактным бензиновым двигателем, размещенным между двумя задними колесами. Создание автомобиля, получившего название "Motorwagen", было завершено в 1885 году.
Первый в мире автомобиль, построенный немецким изобретателем Карлом Бенцем. Он приводился в движение четырехтактным бензиновым двигателем, размещенным между двумя задними колесами. Создание автомобиля, получившего название "Motorwagen", было завершено в 1885 году.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здесь представлена история транспорта XIX–XX веков: дехканские телеги, кареты, сельскохозяйственные орудия и редкие автомобили, собранные со всего мира.
© Sputnik / Бахром Хатамов"Ford Model T" — первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. Он был построен 27 сентября 1908 года на заводе "Пикетт" в Детройте, штат Мичиган.
"Ford Model T" — первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. Он был построен 27 сентября 1908 года на заводе "Пикетт" в Детройте, штат Мичиган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Среди наиболее ценных экспонатов:
первый автомобиль под маркой Mercedes, созданный Вильгельмом Майбахом;
Ford Model T — легендарная "Жестяная Лиззи", перевернувшая мировую автоиндустрию;
Volkswagen Käfer — культовый "Жук" с узнаваемым дизайном;
Москвич-400 — символ послевоенного восстановления.
Модерн
Современная часть экспозиции знакомит с модельным рядом крупнейшего автопроизводителя Центральной Азии — UzAuto Motors (до 2019 года — General Motors Uzbekistan).
© Sputnik / Бахром ХатамовФольксваген "Жук" (Volkswagen Käfer) и "Москвич-400".
Фольксваген "Жук" (Volkswagen Käfer) и "Москвич-400".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фольксваген "Жук" (Volkswagen Käfer) — легковой автомобиль, выпускавшийся германской компанией Volkswagen AG с 1938 года по 2003 год. Является самым массовым автомобилем, производившимся без пересмотра базовой конструкции. Одним из главных вдохновителей и создателей автомобиля был главный редактор немецкого автожурнала Motor-Kritik и автоконструктор Йозеф Ганц (Josef Ganz). В 1931 году он разработал 30 прототипов малолитражек, одна из которых называлась Maikäfer ("Майский жук"). В 1933 году Ганц представил модель Superior, созданную для фирмы Standard. Именно в рекламе модели Standard Superior впервые в истории появилось слово "Volkswagen" — "Народный автомобиль". Всего было изготовлено 21 529 464 автомобиля этой марки.
4 декабря 1946 года с конвейера Московского автозавода (МЗМА) сошел первый послевоенный автомобиль, названный "Москвич-400". Автомобиль выпускался в двух вариантах: с закрытым кузовом и открытым, с мягким складным тентом. Изначально "Москвич-400" являлся полным аналогом автомобиля Opel Kadett K38, выпускавшегося в 1937-1940 годах в Германии предприятием Adam Opel A.G., принадлежавшим американскому концерну General Motors. Конструкция автомобиля была воссоздана после войны на основе сохранившихся экземпляров, а также по документации, полученной советской стороной по репарационным соглашениям. "Москвич-400" стал первым советским массовым автомобилем, который продавался для индивидуального пользования.
© Sputnik / Бахром ХатамовГАЗ-69 и ГАЗ-67.
ГАЗ-69 и ГАЗ-67.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовЗал легенд советского автопрома.
Зал легенд советского автопрома.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовЗолотой век советского автопрома.
Золотой век советского автопрома.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Автомобили в музейном экспозиции (слева направо):
Москвич-407: Светло-голубой малолитражный седан, выпускавшийся на МЗМА с 1958 по 1963 год. Стал одной из самых массовых и любимых моделей в СССР и успешно экспортировался за рубеж.
ГАЗ-М20 "Победа": Ярко-синий фастбэк, символ послевоенного возрождения страны. На фото представлена модель второй серии (выпускалась после 1955 года) с характерной горизонтальной решеткой радиатора, которую в народе называли "тельняшкой".
ГАЗ-21 "Волга" (серебристая): Легендарный седан среднего класса. Судя по оформлению решетки, это модель "второй серии" (1958–1962 гг.), известная своей надежностью и комфортом.
ГАЗ-21 "Волга" (вишневая): Еще один экземпляр "Волги", демонстрирующий разнообразие заводских цветовых решений той эпохи.
© Sputnik / Бахром ХатамовChevrolet Bel Air — культовая модель General Motors, выпускавшаяся в США с 1953 по 1975 год. Названный в честь престижного района Лос-Анджелеса, автомобиль прославился мощными двигателями V8 и огромной популярностью: только за первый год было продано более 500 тысяч машин, в основном в кузове седан.
Chevrolet Bel Air — культовая модель General Motors, выпускавшаяся в США с 1953 по 1975 год. Названный в честь престижного района Лос-Анджелеса, автомобиль прославился мощными двигателями V8 и огромной популярностью: только за первый год было продано более 500 тысяч машин, в основном в кузове седан.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовУлица Навои. 1957 год.
Улица Навои. 1957 год.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовЧайка ГАЗ-14.
Чайка ГАЗ-14.
© Sputnik / Бахром Хатамов
История автомобилестроения независимого Узбекистана началась в 1993 году в сотрудничестве с южнокорейской корпорацией Daewoo. Сегодня автомобили выпускаются под брендом Chevrolet и экспортируются в страны СНГ.
© Sputnik / Бахром ХатамовChevrolet Damas 2 (слева) — популярный семиместный микровэн. Ранее он выпускался под маркой Daewoo, а с 2011 года производится под брендом Chevrolet. Daewoo Tico (справа) — компактный городской хэтчбек особо малого класса, выпускавшийся с 1991 по 2001 годы. Эта модель была корейским аналогом Suzuki Alto.
Chevrolet Damas 2 (слева) — популярный семиместный микровэн. Ранее он выпускался под маркой Daewoo, а с 2011 года производится под брендом Chevrolet. Daewoo Tico (справа) — компактный городской хэтчбек особо малого класса, выпускавшийся с 1991 по 2001 годы. Эта модель была корейским аналогом Suzuki Alto.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особый интерес вызывает демонстрационный стенд полностью разобранного автомобиля Spark, позволяющий изучить внутреннее устройство машины.
Также в зале представлены тракторы CLAAS, производимые совместно с немецким концерном, миниатюры заводов и технические инсталляции.
Отдельного внимания заслуживают кинетические инсталляции, созданные студентами Туринского политехнического института в Ташкенте, а также эффектное 3D mapping-шоу, превращающее белые автомобили в многоцветные произведения искусства.
© Sputnik / Бахром ХатамовСпарк в разрезе.
Спарк в разрезе.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовСтенд Самаркандского автомобильного завода.
Стенд Самаркандского автомобильного завода.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зал "Естественные науки"
Интерактивная зона, где физика и инженерия становятся понятными и увлекательными. Посетители могут самостоятельно участвовать в экспериментах, изучать законы природы и наблюдать необычные оптические эффекты.
Одна из самых популярных инсталляций — комната Эймса, создающая впечатляющие трехмерные иллюзии, где маленькое кажется большим, а большое — крошечным. Пространство одинаково интересно как взрослым, так и детям.
© Sputnik / Бахром ХатамовВелогенератор в Политехническом музее в Ташкенте.
Велогенератор в Политехническом музее в Ташкенте.
© Sputnik / Бахром Хатамов