Политехнический музей в Ташкенте: история в автодеталях

В Узбекистане и Ташкенте много разных музеев, но любителям технологий стоит обязательно посетить Политехнический музей — уникальный центр науки и инженерной мысли.

История и экспозиции музеяОткрытый в 2015 году по инициативе ассоциации "Узавтоиндустрия", музей стал единственным в стране представителем политехнического направления. Просторное светлое здание в центре столицы объединяет историю техники, достижения автомобильной промышленности и интерактивную науку.Экспозиция занимает два этажа и разделена на тематические зоны.Зал "Автомобилестроение"Раздел посвящен эволюции транспорта — от изобретения колеса до современных автомобилей узбекского производства.РетроЗдесь представлена история транспорта XIX–XX веков: дехканские телеги, кареты, сельскохозяйственные орудия и редкие автомобили, собранные со всего мира.Среди наиболее ценных экспонатов:МодернСовременная часть экспозиции знакомит с модельным рядом крупнейшего автопроизводителя Центральной Азии — UzAuto Motors (до 2019 года — General Motors Uzbekistan).Фольксваген "Жук" (Volkswagen Käfer) — легковой автомобиль, выпускавшийся германской компанией Volkswagen AG с 1938 года по 2003 год. Является самым массовым автомобилем, производившимся без пересмотра базовой конструкции. Одним из главных вдохновителей и создателей автомобиля был главный редактор немецкого автожурнала Motor-Kritik и автоконструктор Йозеф Ганц (Josef Ganz). В 1931 году он разработал 30 прототипов малолитражек, одна из которых называлась Maikäfer ("Майский жук"). В 1933 году Ганц представил модель Superior, созданную для фирмы Standard. Именно в рекламе модели Standard Superior впервые в истории появилось слово "Volkswagen" — "Народный автомобиль". Всего было изготовлено 21 529 464 автомобиля этой марки.4 декабря 1946 года с конвейера Московского автозавода (МЗМА) сошел первый послевоенный автомобиль, названный "Москвич-400". Автомобиль выпускался в двух вариантах: с закрытым кузовом и открытым, с мягким складным тентом. Изначально "Москвич-400" являлся полным аналогом автомобиля Opel Kadett K38, выпускавшегося в 1937-1940 годах в Германии предприятием Adam Opel A.G., принадлежавшим американскому концерну General Motors. Конструкция автомобиля была воссоздана после войны на основе сохранившихся экземпляров, а также по документации, полученной советской стороной по репарационным соглашениям. "Москвич-400" стал первым советским массовым автомобилем, который продавался для индивидуального пользования.Автомобили в музейном экспозиции (слева направо):История автомобилестроения независимого Узбекистана началась в 1993 году в сотрудничестве с южнокорейской корпорацией Daewoo. Сегодня автомобили выпускаются под брендом Chevrolet и экспортируются в страны СНГ.Особый интерес вызывает демонстрационный стенд полностью разобранного автомобиля Spark, позволяющий изучить внутреннее устройство машины.Также в зале представлены тракторы CLAAS, производимые совместно с немецким концерном, миниатюры заводов и технические инсталляции.Отдельного внимания заслуживают кинетические инсталляции, созданные студентами Туринского политехнического института в Ташкенте, а также эффектное 3D mapping-шоу, превращающее белые автомобили в многоцветные произведения искусства.Зал "Естественные науки"Интерактивная зона, где физика и инженерия становятся понятными и увлекательными. Посетители могут самостоятельно участвовать в экспериментах, изучать законы природы и наблюдать необычные оптические эффекты.Одна из самых популярных инсталляций — комната Эймса, создающая впечатляющие трехмерные иллюзии, где маленькое кажется большим, а большое — крошечным. Пространство одинаково интересно как взрослым, так и детям.

