Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260216/svo-vs-rf-osvobojdeniye-naselenniy-punkt-55745365.html
СВО: ВС РФ освободили еще два населенных пункта
СВО: ВС РФ освободили еще два населенных пункта
ВС РФ также ударили по объектам энергетики и транспорта, которые использовали ВСУ.
2026-02-16T19:53+0500
2026-02-16T19:53+0500
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковку в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дисклокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 345 беспилотников самолетного типа и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
СВО: ВС РФ освободили еще два населенных пункта

19:53 16.02.2026
Российские войска также ударили по объектам энергетики и транспорта, которые использовали ВСУ.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Покровка Сумской области и Миньковку в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также по пунктам временной дисклокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 345 беспилотников самолетного типа и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
