В Узбекистане отметили день памяти воинов-интернационалистов
Мероприятия с представителями Русского культурного центра и ветеранами прошли в связи с 37-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
10:10 16.02.2026 (обновлено: 10:13 16.02.2026)
Мероприятия с представителями Русского культурного центра и ветеранами прошли в связи с 37-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
По всему Узбекистану ветераны, представители общественности и Русского культурного центра возложили цветы к мемориалам в дань памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба РКЦ.
Ровно 37 лет назад командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из состава ограниченного контингента советских войск перешел по мосту "Дружба" через пограничную реку Амударью на территорию Узбекистана.
С тех пор 15 февраля посвящают памяти всех соотечественников, кто исполнил воинский и интернациональный долг за пределами своей страны.
За 10 лет в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев, из которых более 1,5 тысяч погибли, а 2,5 тысячи солдат вернулись инвалидами.
"Воины-интернационалисты внесли значимый вклад в укрепление славных традиций Узбекистанской армии, проявили себя в общественно-политической деятельности, ветеранском движении, в работе по патриотическому воспитанию молодежи", — говорится в сообщении РКЦ.
Перед отправкой в Афганистан военнослужащие проходили подготовку в учебной части, что находилась в Чирчике в Ташкентской области. В 1990 году там установили мемориал воинам-интернационалистам.