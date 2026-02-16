https://uz.sputniknews.ru/20260216/uzbekistan-pamyat-voiny-internatsionalisty-55724585.html

В Узбекистане отметили день памяти воинов-интернационалистов

Мероприятия с представителями Русского культурного центра и ветеранами прошли в связи с 37-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

По всему Узбекистану ветераны, представители общественности и Русского культурного центра возложили цветы к мемориалам в дань памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба РКЦ.Ровно 37 лет назад командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из состава ограниченного контингента советских войск перешел по мосту "Дружба" через пограничную реку Амударью на территорию Узбекистана.С тех пор 15 февраля посвящают памяти всех соотечественников, кто исполнил воинский и интернациональный долг за пределами своей страны.За 10 лет в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев, из которых более 1,5 тысяч погибли, а 2,5 тысячи солдат вернулись инвалидами. Перед отправкой в Афганистан военнослужащие проходили подготовку в учебной части, что находилась в Чирчике в Ташкентской области. В 1990 году там установили мемориал воинам-интернационалистам.

