Как изменились отношения России и Узбекистана в 2025 году — рейтинг НИИРК

Узбекистан вошел в семерку дружественных к России стран ближнего зарубежья, набрав 59,7 баллов из 100 и не уменьшив показатели ни в одной группе коммуникаций.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В 2025 году большинство постсоветских стран сохранили дружественные коммуникационные режимы с Россией, говорится в докладе Национального исследовательского института развития коммуникаций, который имеется в распоряжении Sputnik Узбекистан.Коммуникационный режим определяет формат взаимодействия между странами, например, ведут ли стороны дела "напрямую", налажены ли дипломатические каналы и тому подобное.Дружественность оценивается по наличию всех необходимых условий для неконфликтного развития коммуникаций между странами, для свободного и справедливого обмена информацией между государственных органами, НКО, СМИ, для гуманитарных обменов, укрепления образовательных и религиозных связей.Развитие отношений России со многими постсоветскими странами в 2024-2025 годах носят системный характер. Это значит, что добрососедство и партнерство между ними не зависит от каких-либо краткосрочных событий или колебания политических риторик, а основано на устойчивости и сохранении надежных контактов.В докладе отмечается, что в прошлом году межстрановые коммуникации "перешли от логики ценностной близости и исторической общности к логике расчета выгод, издержек и функциональной полезности".Узбекистан занял 7-е место в Рейтинге дружественности по отношению к России за 2025 год.Страна набрала 59,7 баллов из 100 и не потеряла показатели ни в одной группе коммуникаций. Россия осталась неизменным союзником с общей историей, культурной и духовной близостью.Ташкент и Москва вместе работают в рамках таких объединений, как СНГ, ШОС, ЕАЭС (в статусе наблюдателя) и БРИКС+, что обеспечивает плотность политических коммуникаций с РФ. Растет взаимный товарооборот — в прошлом году он вырос на 11% и достиг порядка $13 млрд (это 16% от общего товарооборота Узбекистана, что делает Россию вторым по важности торговым партнером республики после Китая).Страны регулярно проводят совместные крупномасштабные мероприятия, например, "ИННОПРОМ. Центральная Азия", Совет регионов России и Узбекистана, а также двусторонние визиты и различные отраслевые форумы.Узбекистан заинтересован в кооперации с российской стороной, и в то же время выстраивает экономические коммуникации прагматично, с учетом санкционных рисков.Да, Узбекистан встал на многовекторный путь развития, но такие коммуникации работают как ресурс внешнеполитического балансирования, а не показывают ценностный выбор. Иначе говоря, у страны расширяются внешние связи, и в таком случае позиция России будет зависеть от конкурентоспособности ее предложений.Узбекистан сохраняет политическую лояльность к России. Он налаживает контакты в рамках западных форматов (ЕС–ЦА, C5+1), которые стратегически конкурируют с Москвой, но вместе с тем избегает риторики выбора и стремится нивелировать внешние риски за счет регулярных и опережающих контактов с РФ.Узбекистан не присоединялся к антироссийским блокам и воздерживался при голосованиях в ООН по чувствительным вопросам, отмечается в докладе.Россия и Узбекистан сохраняют плотные политические коммуникации. Многовекторная политика Ташкента – это не дистанцирование от партнерства с Москвой, а лишь углубление отношений в целях поддержать стремление обеих стран сохранить привлекательность свои институтов и ресурсов.

