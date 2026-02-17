https://uz.sputniknews.ru/20260217/kak-izmenilis-otnosheniya-rossiya-uzbekistan-2025-god-reyting-niirk-55766482.html
Как изменились отношения России и Узбекистана в 2025 году — рейтинг НИИРК
Как изменились отношения России и Узбекистана в 2025 году — рейтинг НИИРК
Sputnik Узбекистан
Узбекистан вошел в семерку дружественных к России стран ближнего зарубежья, набрав 59,7 баллов из 100 и не уменьшив показатели ни в одной группе коммуникаций.
2026-02-17T18:10+0500
2026-02-17T18:10+0500
2026-02-17T18:10+0500
узбекистан
инфографика
сотрудничество
"иннопром"
рейтинг
экономика
снг
еаэс
брикс
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55159824_0:94:1536:958_1920x0_80_0_0_2fee9f3cef98e125a60802908baea628.png
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В 2025 году большинство постсоветских стран сохранили дружественные коммуникационные режимы с Россией, говорится в докладе Национального исследовательского института развития коммуникаций, который имеется в распоряжении Sputnik Узбекистан.Коммуникационный режим определяет формат взаимодействия между странами, например, ведут ли стороны дела "напрямую", налажены ли дипломатические каналы и тому подобное.Дружественность оценивается по наличию всех необходимых условий для неконфликтного развития коммуникаций между странами, для свободного и справедливого обмена информацией между государственных органами, НКО, СМИ, для гуманитарных обменов, укрепления образовательных и религиозных связей.Развитие отношений России со многими постсоветскими странами в 2024-2025 годах носят системный характер. Это значит, что добрососедство и партнерство между ними не зависит от каких-либо краткосрочных событий или колебания политических риторик, а основано на устойчивости и сохранении надежных контактов.В докладе отмечается, что в прошлом году межстрановые коммуникации "перешли от логики ценностной близости и исторической общности к логике расчета выгод, издержек и функциональной полезности".Узбекистан занял 7-е место в Рейтинге дружественности по отношению к России за 2025 год.Страна набрала 59,7 баллов из 100 и не потеряла показатели ни в одной группе коммуникаций. Россия осталась неизменным союзником с общей историей, культурной и духовной близостью.Ташкент и Москва вместе работают в рамках таких объединений, как СНГ, ШОС, ЕАЭС (в статусе наблюдателя) и БРИКС+, что обеспечивает плотность политических коммуникаций с РФ. Растет взаимный товарооборот — в прошлом году он вырос на 11% и достиг порядка $13 млрд (это 16% от общего товарооборота Узбекистана, что делает Россию вторым по важности торговым партнером республики после Китая).Страны регулярно проводят совместные крупномасштабные мероприятия, например, "ИННОПРОМ. Центральная Азия", Совет регионов России и Узбекистана, а также двусторонние визиты и различные отраслевые форумы.Узбекистан заинтересован в кооперации с российской стороной, и в то же время выстраивает экономические коммуникации прагматично, с учетом санкционных рисков.Да, Узбекистан встал на многовекторный путь развития, но такие коммуникации работают как ресурс внешнеполитического балансирования, а не показывают ценностный выбор. Иначе говоря, у страны расширяются внешние связи, и в таком случае позиция России будет зависеть от конкурентоспособности ее предложений.Узбекистан сохраняет политическую лояльность к России. Он налаживает контакты в рамках западных форматов (ЕС–ЦА, C5+1), которые стратегически конкурируют с Москвой, но вместе с тем избегает риторики выбора и стремится нивелировать внешние риски за счет регулярных и опережающих контактов с РФ.Узбекистан не присоединялся к антироссийским блокам и воздерживался при голосованиях в ООН по чувствительным вопросам, отмечается в докладе.Россия и Узбекистан сохраняют плотные политические коммуникации. Многовекторная политика Ташкента – это не дистанцирование от партнерства с Москвой, а лишь углубление отношений в целях поддержать стремление обеих стран сохранить привлекательность свои институтов и ресурсов.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55159824_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_66e50d32c3013e8d066fcc88ae3778a3.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия узбекистан оношения торговля рейтинг снг, шос, еаэс наблюдатель брикс+ дружественные страны иннопром экономика
россия узбекистан оношения торговля рейтинг снг, шос, еаэс наблюдатель брикс+ дружественные страны иннопром экономика
Как изменились отношения России и Узбекистана в 2025 году — рейтинг НИИРК
Узбекистан вошел в семерку дружественных к России стран ближнего зарубежья, набрав 59,7 баллов из 100 и не уменьшив показатели ни в одной группе коммуникаций.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
В 2025 году большинство постсоветских стран сохранили дружественные коммуникационные режимы с Россией, говорится в докладе Национального исследовательского института развития коммуникаций, который имеется в распоряжении Sputnik Узбекистан
.
Коммуникационный режим определяет формат взаимодействия между странами, например, ведут ли стороны дела "напрямую", налажены ли дипломатические каналы и тому подобное.
Дружественность оценивается по наличию всех необходимых условий для неконфликтного развития коммуникаций между странами, для свободного и справедливого обмена информацией между государственных органами, НКО, СМИ, для гуманитарных обменов, укрепления образовательных и религиозных связей.
Развитие отношений России со многими постсоветскими странами в 2024-2025 годах носят системный характер. Это значит, что добрососедство и партнерство между ними не зависит от каких-либо краткосрочных событий или колебания политических риторик, а основано на устойчивости и сохранении надежных контактов.
В докладе отмечается, что в прошлом году межстрановые коммуникации "перешли от логики ценностной близости и исторической общности к логике расчета выгод, издержек и функциональной полезности".
Узбекистан занял 7-е место в Рейтинге дружественности по отношению к России за 2025 год.
Страна набрала 59,7 баллов из 100 и не потеряла показатели ни в одной группе коммуникаций. Россия осталась неизменным союзником с общей историей, культурной и духовной близостью.
Ташкент и Москва вместе работают в рамках таких объединений, как СНГ, ШОС, ЕАЭС (в статусе наблюдателя) и БРИКС+, что обеспечивает плотность политических коммуникаций с РФ. Растет взаимный товарооборот — в прошлом году он вырос на 11% и достиг порядка $13 млрд (это 16% от общего товарооборота Узбекистана, что делает Россию вторым по важности торговым партнером республики после Китая).
Страны регулярно проводят совместные крупномасштабные мероприятия, например, "ИННОПРОМ. Центральная Азия", Совет регионов России и Узбекистана, а также двусторонние визиты и различные отраслевые форумы.
Узбекистан заинтересован в кооперации с российской стороной, и в то же время выстраивает экономические коммуникации прагматично, с учетом санкционных рисков.
"Банки и компании соблюдали западные комплаенс-процедуры, что ограничивало взаимодействие с РФ в ряде секторов. Экономическая многовекторность (Китай, Турция, ЕС, Южная Корея, страны Залива) не отменяла приоритетности российского направления, но делала его частью более широкой стратегии диверсификации", — подчеркивается в докладе.
Да, Узбекистан встал на многовекторный путь развития, но такие коммуникации работают как ресурс внешнеполитического балансирования, а не показывают ценностный выбор. Иначе говоря, у страны расширяются внешние связи, и в таком случае позиция России будет зависеть от конкурентоспособности ее предложений.
Узбекистан сохраняет политическую лояльность к России. Он налаживает контакты в рамках западных форматов (ЕС–ЦА, C5+1), которые стратегически конкурируют с Москвой, но вместе с тем избегает риторики выбора и стремится нивелировать внешние риски за счет регулярных и опережающих контактов с РФ.
Узбекистан не присоединялся к антироссийским блокам и воздерживался при голосованиях в ООН по чувствительным вопросам, отмечается в докладе.
Россия и Узбекистан сохраняют плотные политические коммуникации. Многовекторная политика Ташкента – это не дистанцирование от партнерства с Москвой, а лишь углубление отношений в целях поддержать стремление обеих стран сохранить привлекательность свои институтов и ресурсов.