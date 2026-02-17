Узбекистан
В период Рамазана нуждающиеся в Узбекистане получат дополнительную помощь государства
В период Рамазана нуждающиеся в Узбекистане получат дополнительную помощь государства
В Узбекистане в месяц Рамазан будут выделены средства на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся семьям, а также на покрытие расходов на лечение и проведение хирургических операций для лиц с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане в период месяца Рамазан будут реализованы дополнительные меры по усилению социальной защиты нуждающихся слоев населения. На эти цели предусмотрено выделение средств, которые позволят оказать адресную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, а также покрыть расходы на лечение и проведение операций для лиц с инвалидностью.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего усиления социальной защиты нуждающихся слоев населения в месяц Рамазан.Глава государства подчеркнул, что в благословенные дни Рамазана забота о пожилых, одиноких и нуждающихся гражданах, оказание практической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, являются высокими нравственными ценностями.На совещании была представлена информация о мерах, разработанных под лозунгом "Рамазан — месяц милосердия, единства и благодарности". На совещании глава государства акцентировал внимание на необходимости защиты женщин от влияния разрушительных идей, а также на обеспечении их всесторонней духовной и материальной поддержки.Ранее он отмечал, что в условиях, когда различные радикальные и экстремистские идеи посредством информационных технологий пытаются воздействовать на сознание молодежи, решить эту проблему исключительно наказаниями и запретами невозможно.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность социализации лиц, подпавших под влияние чуждых идей, оказания им материальной помощи, индивидуальной работы с семьями, предоставления медицинской и психологической поддержки, а также обеспечения занятости через обучение профессиям и ремеслам.Отдельно президент подчеркнул необходимость "точного и прозрачного формирования списков нуждающихся семей в каждой махалле, а также равного и справедливого предоставления помощи независимо от вероисповедания, национальности и социального происхождения граждан".
В Узбекистане в месяц Рамазан будут выделены средства на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся семьям, а также на покрытие расходов на лечение и проведение хирургических операций для лиц с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане в период месяца Рамазан будут реализованы дополнительные меры по усилению социальной защиты нуждающихся слоев населения. На эти цели предусмотрено выделение средств, которые позволят оказать адресную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, а также покрыть расходы на лечение и проведение операций для лиц с инвалидностью.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего усиления социальной защиты нуждающихся слоев населения в месяц Рамазан.
Глава государства подчеркнул, что в благословенные дни Рамазана забота о пожилых, одиноких и нуждающихся гражданах, оказание практической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, являются высокими нравственными ценностями.
На совещании была представлена информация о мерах, разработанных под лозунгом "Рамазан — месяц милосердия, единства и благодарности".

"Для их реализации предусмотрено выделение 750 млрд сумов благотворительному общественному фонду "Вакф" и 300 млрд сумов через Национальное агентство социальной защиты. За счет выделяемых средств предусмотрено оказание единовременной материальной помощи нуждающимся семьям, покрытие расходов на лечение и хирургические операции для лиц с инвалидностью", — говорится в сообщении.

На совещании глава государства акцентировал внимание на необходимости защиты женщин от влияния разрушительных идей, а также на обеспечении их всесторонней духовной и материальной поддержки.
Ранее он отмечал, что в условиях, когда различные радикальные и экстремистские идеи посредством информационных технологий пытаются воздействовать на сознание молодежи, решить эту проблему исключительно наказаниями и запретами невозможно.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность социализации лиц, подпавших под влияние чуждых идей, оказания им материальной помощи, индивидуальной работы с семьями, предоставления медицинской и психологической поддержки, а также обеспечения занятости через обучение профессиям и ремеслам.
Отдельно президент подчеркнул необходимость "точного и прозрачного формирования списков нуждающихся семей в каждой махалле, а также равного и справедливого предоставления помощи независимо от вероисповедания, национальности и социального происхождения граждан".
