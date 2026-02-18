https://uz.sputniknews.ru/20260218/neprostye-peregovory-jeneva-perspektivy-svo-55786327.html

Непростые переговоры в Женеве и перспективы СВО

Непростые переговоры в Женеве и перспективы СВО

Sputnik Узбекистан

Переговоры в Женеве о завершении украинского конфликта прорыва не обещают. Изначально прокси-война с Россией была инициирована США и НАТО без учета интересов Украины. Следовательно, для мирного урегулирования необходимо лишь обратное решение Вашингтона и Брюсселя.

2026-02-18T13:50+0500

2026-02-18T13:50+0500

2026-02-18T14:55+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

аналитика

сво

россия

украина

переговоры

нато

женева

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55786587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d93d27f01ccec73973bdc310f2a4063.jpg

Трехсторонние переговоры в Женеве 17-18 февраля о завершении украинского конфликта прорыва не обещают. Изначально прокси-война с Россией была инициирована США и НАТО — без учета интересов и общественного мнения Украины. Следовательно, для мирного урегулирования необходимо лишь обратное решение Вашингтона и Брюсселя, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Западу сложно признать стратегическое поражение, прекратить маниакальное финансирование киевского режима и уничтожающие ВСУ поставки оружия. Однако, Украина давно утратила государственный суверенитет, присутствие этого "инструмента" прокси-войны за столом переговоров необязательно, неконструктивно. Третий — лишний.Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Женеву утром 17 февраля. Новый раунд переговоров России, США и Украины в закрытом формате запланирован на два дня. Американскую сторону в переговорах представляют спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.Состав украинской делегации принципиального значения не имеет — накануне нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать войну, если условия мирного соглашения окажутся "неприемлемыми". Таковыми он считает вывод украинских войск из Донбасса и российский статус Запорожской АЭС.Американская администрация декларациями и полумерами пытается достичь невозможного. Президент США Дональд Трамп считает Женевские переговоры по украинскому урегулированию "простыми", но факты — упрямая вещь. ЕС готов финансировать боевые действия еще два года, и одобрил кредит на 90 млрд евро. Британия отдельно гарантирует Киеву дальнейшее финансирование войны. Женевского прорыва в Западной Европе никто не ждет. Бандеровская Украина — американский проект, но закрыть его "в духе Анкориджа" непросто.Мятежный "пианист" Зеленский 16 февраля еще раз потребовал от США и НАТО гарантий безопасности — до заключения мирного договора (под которым вряд ли будет стоять "нелегитимная" подпись). Трамп понимает, что последовательность событий "гарантии безопасности — мирный договор — президентские выборы и референдум по территориям" является ловушкой, ведет к новой войне. В которой прямое участие США будет обусловлено подписанными гарантиями.Когда слепцам безумцы вожакиДля формирования общеевропейской безопасности целесообразно и необходимо закрыть "украинский проект", решительно убрать с "шахматной доски" прокси-фигуру Зеленского — без мелкого шантажа и суетных арестов его коррумпированного окружения. Увы, многие лидеры США и Евросоюза пребывают в мире иллюзий, надеются так или иначе "дожать" Россию на украинском поле боя.Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер 15 февраля призвал дать Украине больше оружия, активнее преследовать "теневой флот", ужесточить антироссийские санкции: "Союзники должны действовать сообща, чтобы Украина могла победить".Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции подчеркнул: Североатлантический альянс сегодня сильнее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны, и отметил важность продолжения военной поддержки Украины.Наиболее откровенными оказались "бывшие". В Мюнхене экс-заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил: "Наша цель — через любой процесс, будь то окончание войны, прекращение огня или переговоры, — добиться такого исхода, который в максимальной степени лишит Россию возможности победить". Американский экс-посол в РФ Майкл Макфол считает, что Киеву необходимо передать оружие, способное нанести "зеркальный" урон России. Макфол не понимает, что на прилет "Томагавков" Москва способна "зеркально" отреагировать по территории США. Впрочем, имеются и трезвомыслящие американцы.Известный американский военный аналитик Андрей Мартьянов заметил, что Запад "решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся" и более того: "Все европейские лидеры некомпетентны, следовательно, Украина обречена… Они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить".Старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна и Либертарианского института, автор 13 книг Тед Гален Карпентер в начале февраля констатировал: "Система, основанная на правилах, которую создали США и их западные союзники, всегда была мошеннической и корыстной… Несмотря на их благочестивые, идеалистические заявления на протяжении десятилетий, лидеры США и их союзников вели многочисленные агрессивные войны,.. грабили земли и другие ресурсы у неблагополучных стран и придерживались вопиющих двойных стандартов в отношении международного права… Результаты западных военных интервенций в Ираке, Ливии и Сирии оказались катастрофическими".В упомянутый выше список можно смело добавить Украину, катастрофа которой находится в развитии. Европейские и американские "ястребы" стремятся всеми возможными способами саботировать мирное урегулирование. Они надеются поставить подножку Трампу в ходе промежуточных выборов в конгресс США, и продолжить прокси-войну "после Трампа". Пятая весна СВО обещает быть горячей.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

россия

украина

женева

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

переговоры женева россия украина сша колумнисты аналитика сво хроленко