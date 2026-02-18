Посол России в Узбекистане прочитал лекцию о внешней политике РФ в УМЭД
17:51 18.02.2026 (обновлено: 18:56 18.02.2026)
© Foto : Посольство России в УзбекистанеАлексей Ерхов
© Foto : Посольство России в Узбекистане
Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов прочитал лекцию в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, посвятив ее ключевым мотивам, целям и приоритетам внешней политики России.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Алексей Ерхов выступил с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. В центре обсуждения — мотивации, цели и задачи российской внешней политики. На встрече побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, представители посольства и студенты вуза.
"Живой рассказ очевидца"
Открывая лекцию, Алексей Ерхов подчеркнул, что рассматривает студентов как будущих коллег.
"Дорогие друзья, уважаемые коллеги, обращаюсь к вам так, потому что считаю вас действительно моими коллегами, ведь университет выпускает специалистов по международным отношениям. А у меня в дипломе так и написано: "специалист по международным отношениям". Поэтому вы мои коллеги", — подчеркнул он.
Посол отметил, что намерен говорить не в академическом формате, а в форме "живого рассказа очевидца", обозначив ключевые "точки бифуркации" российской внешней политики: 1991 год, 2000 год, Мюнхенскую речь 2007 года, события 2008 года, кризис 2014 года и последующие процессы.
Говоря о девяностых годах, он охарактеризовал их как период "больших иллюзий и больших надежд", когда в России рассчитывали на интеграцию в "так называемый, в кавычках, цивилизованный мир". По его словам, приватизация и экономические реформы привели к подчиненному положению экономики, что сократило свободу внешнеполитического маневра.
Расширение НАТО и "крах евро-атлантической модели"
Отвечая на вопрос студента, дипломат подробно остановился на теме расширения НАТО и трансформации европейской архитектуры безопасности.
По его словам, НАТО и ЕС отказываются принять объективный факт завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи. Он подчеркнул, что за последние восемь лет Евросоюз превратился в евроатлантический компонент связки НАТО и ОБСЕ, а прежняя модель безопасности окончательно разрушилась.
"Не вина России и наших союзников, что за последние годы были подорваны, а затем и похоронены международные договоренности в сфере контроля над вооружениями", — подчеркнул Алексей Ерхов.
Посол напомнил о "стратегическом компасе", под эгидой которого формируется военное измерение ЕС, и указал на продолжающееся расширение НАТО.
Евразийская инициатива и принцип неделимой безопасности
В качестве альтернативы западной модели безопасности Россия продвигает инициативу формирования большого Евразийского партнерства и создание Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
"Мы стремимся, чтобы евразийские государства взяли на себя ответственность за решение вопросов собственной безопасности, а деструктивное вмешательство извне было сведено к минимуму", — отметил Ерхов.
Он подчеркнул, что в центре инициативы лежит фундаментальный принцип равенства и неделимой безопасности, а первоочередной задачей является налаживание общеконтинентального, равноправного диалога без создания избыточных бюрократических структур.
Центральная Азия: партнерство "проходит испытания на прочность"
Посол отдельно остановился на взаимодействии России со странами Центральной Азии, отметив, что отношения "достойно проходят испытания на прочность" в условиях геополитической турбулентности.
По его словам, Россия и государства региона совместно противостоят внешним вызовам — от терроризма и наркотрафика до киберугроз — и поддерживают тесное военно-техническое и правоохранительное сотрудничество.
"Россия твердо отстаивает суверенное право наших друзей на самостоятельное развитие в соответствии со своими политическими, этнокультурными традициями и мировоззрением", — подчеркнул дипломат.
Новая концепция миграционной политики
В том числе студенты задали вопрос о трудовой миграции. Ерхов отметил, что сегодня почти 95% граждан Узбекистана приезжают работать в Россию без четкого организационного начала.
По его словам, трудовые мигранты самостоятельно ищут работу и оформляют разрешительные документы уже на территории РФ, что создает риски мошенничества и злоупотреблений.
Главный смысл концепции российской миграционной политики на 2026–2030 годы — внедрение системы организованного набора.
"Система организована с тем, чтобы люди знали свою будущность, определяли планы и не полагались на волю случая там, в России, или на волю каких-то людей, которые иногда помогают не в том направлении", — объяснил посол.
По его словам, это позволит повысить прозрачность процесса и защитить самих мигрантов.
Студенты задали послу вопросы и о роли России в меняющемся мировом балансе сил, перспективах БРИКС, развитии транспортного коридора Север–Юг и обмене таможенной информацией.
Комментируя роль России, Ерхов отметил.
"Если о нас говорят, значит, нас замечают, с нами считаются".
Отвечая на вопрос о БРИКС и ШОС, он подчеркнул, что гибкость этих форматов позволяет сохранять суверенитет участников и учитывать их интересы без жесткой институционализации.
Говоря о транспортных коридорах, дипломат отметил их значимость для роста товарооборота, подчеркнув при этом, что диверсификация торговли зависит от конкретных условий и участников внешнеэкономической деятельности.
В вопросе обмена таможенной информацией с Узбекистаном посол указал на необходимость выработки соответствующей правовой основы в переговорном формате.
В свою очередь первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев отметил, что отношения с Россией являются одной из внешнеполитических констант Узбекистана.
"Для нас, для Узбекистана, одна из констант — это отношения с Россией, которые имеют многовековую историю… Они зиждутся на очень доверительных, близких отношениях президентов наших стран".
Он подчеркнул, что после 2016 года двусторонние отношения "обрели совершенно другое качество", стали глубже за счет институционализации контактов, активизации межпарламентского взаимодействия и расширения прямых региональных связей.
Отдельно Сафаев выделил образовательное сотрудничество, назвав филиалы российских вузов в Узбекистане фактором, формирующим будущее отношений.