https://uz.sputniknews.ru/20260218/posol-rossii-prochital-lektsiyu-o-vneshney-politike-rf-55795327.html

Посол России в Узбекистане прочитал лекцию о внешней политике РФ в УМЭД

Посол России в Узбекистане прочитал лекцию о внешней политике РФ в УМЭД

Sputnik Узбекистан

Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов прочитал лекцию в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, посвятив ее ключевым мотивам, целям и приоритетам внешней политики России.

2026-02-18T17:51+0500

2026-02-18T17:51+0500

2026-02-18T18:56+0500

посол

алексей ерхов

узбекистан

россия

лекция

университет мировой экономики и дипломатии

дипломат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52963468_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_bd4284c158ca191f0513860c7dcc7fca.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Алексей Ерхов выступил с лекцией в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. В центре обсуждения — мотивации, цели и задачи российской внешней политики. На встрече побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, представители посольства и студенты вуза."Живой рассказ очевидца"Открывая лекцию, Алексей Ерхов подчеркнул, что рассматривает студентов как будущих коллег.Посол отметил, что намерен говорить не в академическом формате, а в форме "живого рассказа очевидца", обозначив ключевые "точки бифуркации" российской внешней политики: 1991 год, 2000 год, Мюнхенскую речь 2007 года, события 2008 года, кризис 2014 года и последующие процессы.Говоря о девяностых годах, он охарактеризовал их как период "больших иллюзий и больших надежд", когда в России рассчитывали на интеграцию в "так называемый, в кавычках, цивилизованный мир". По его словам, приватизация и экономические реформы привели к подчиненному положению экономики, что сократило свободу внешнеполитического маневра.Расширение НАТО и "крах евро-атлантической модели"Отвечая на вопрос студента, дипломат подробно остановился на теме расширения НАТО и трансформации европейской архитектуры безопасности.По его словам, НАТО и ЕС отказываются принять объективный факт завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи. Он подчеркнул, что за последние восемь лет Евросоюз превратился в евроатлантический компонент связки НАТО и ОБСЕ, а прежняя модель безопасности окончательно разрушилась.Посол напомнил о "стратегическом компасе", под эгидой которого формируется военное измерение ЕС, и указал на продолжающееся расширение НАТО.Евразийская инициатива и принцип неделимой безопасностиВ качестве альтернативы западной модели безопасности Россия продвигает инициативу формирования большого Евразийского партнерства и создание Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.Он подчеркнул, что в центре инициативы лежит фундаментальный принцип равенства и неделимой безопасности, а первоочередной задачей является налаживание общеконтинентального, равноправного диалога без создания избыточных бюрократических структур.Центральная Азия: партнерство "проходит испытания на прочность"Посол отдельно остановился на взаимодействии России со странами Центральной Азии, отметив, что отношения "достойно проходят испытания на прочность" в условиях геополитической турбулентности.По его словам, Россия и государства региона совместно противостоят внешним вызовам — от терроризма и наркотрафика до киберугроз — и поддерживают тесное военно-техническое и правоохранительное сотрудничество.Новая концепция миграционной политикиВ том числе студенты задали вопрос о трудовой миграции. Ерхов отметил, что сегодня почти 95% граждан Узбекистана приезжают работать в Россию без четкого организационного начала.По его словам, трудовые мигранты самостоятельно ищут работу и оформляют разрешительные документы уже на территории РФ, что создает риски мошенничества и злоупотреблений.Главный смысл концепции российской миграционной политики на 2026–2030 годы — внедрение системы организованного набора.По его словам, это позволит повысить прозрачность процесса и защитить самих мигрантов.Студенты задали послу вопросы и о роли России в меняющемся мировом балансе сил, перспективах БРИКС, развитии транспортного коридора Север–Юг и обмене таможенной информацией.Комментируя роль России, Ерхов отметил.Отвечая на вопрос о БРИКС и ШОС, он подчеркнул, что гибкость этих форматов позволяет сохранять суверенитет участников и учитывать их интересы без жесткой институционализации.Говоря о транспортных коридорах, дипломат отметил их значимость для роста товарооборота, подчеркнув при этом, что диверсификация торговли зависит от конкретных условий и участников внешнеэкономической деятельности.В вопросе обмена таможенной информацией с Узбекистаном посол указал на необходимость выработки соответствующей правовой основы в переговорном формате.В свою очередь первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев отметил, что отношения с Россией являются одной из внешнеполитических констант Узбекистана.Он подчеркнул, что после 2016 года двусторонние отношения "обрели совершенно другое качество", стали глубже за счет институционализации контактов, активизации межпарламентского взаимодействия и расширения прямых региональных связей.Отдельно Сафаев выделил образовательное сотрудничество, назвав филиалы российских вузов в Узбекистане фактором, формирующим будущее отношений.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол алексей ерхов россия узбекистан лекция умэд дипломат