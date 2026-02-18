В Узбекистане по итогам страховых споров потребителям возвращено 2,8 млрд сумов

https://uz.sputniknews.ru/20260218/potrebiteli-uzbekistan-vozvrat-28-mlrd-sumov-straxovie-spory-55790156.html
Проведенный анализ данных об электронных страховых услугах, предоставляемых страховыми организациями, выявил ряд недостатков в договорах.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан рассмотрел около тысячи обращений граждан по вопросам страхования и добился выплаты 2,8 млрд сумов в пользу потребителей. Об этом сообщили
в пресс-службе Комитета.
Как отмечается, более половины обращений были связаны с проблемами по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
В частности, имели место случаи, когда страховые компании по различным причинам отказывали в возмещении ущерба, причиненного имуществу потерпевших, не производили выплаты либо затягивали их под различными предлогами.
С 1 января 2026 года в республике вступили в силу изменения в порядок регулирования отношений по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это значит, что в настоящее время страховые организации должны работать по новым договорам с учетом внесенных изменений.
Однако проведенный Комитетом анализ, а также изучение данных об электронных страховых услугах, предоставляемых страховыми организациями, выявили ряд недостатков в договорах.
несоответствие массовых договоров новым правилам,
отсутствие информации на узбекском языке,
неполное описание обязательств страховых компаний,
устаревшие данные на сайтах и отсутствие официальных ссылок,
отсутствие возможности ознакомления с условиями страхования до оформления онлайн-полиса.
"Недостаточное предоставление потребителям точной и понятной информации о страховых услугах становится причиной различных споров и разногласий между сторонами", — подчеркнули в Комитете.
Уполномоченный орган поручил всем страховым организациям рассмотреть выявленные нарушения и устранить их в кратчайшие сроки.