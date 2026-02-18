https://uz.sputniknews.ru/20260218/potrebiteli-uzbekistan-vozvrat-28-mlrd-sumov-straxovie-spory-55790156.html

В Узбекистане по итогам страховых споров потребителям возвращено 2,8 млрд сумов

В Узбекистане по итогам страховых споров потребителям возвращено 2,8 млрд сумов

Sputnik Узбекистан

Проведенный анализ данных об электронных страховых услугах, предоставляемых страховыми организациями, выявил ряд недостатков в договорах.

2026-02-18T16:30+0500

2026-02-18T16:30+0500

2026-02-18T16:36+0500

страхование

узбекистан

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/74/14177490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84f0b0011377625ef827a30567652ff1.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан рассмотрел около тысячи обращений граждан по вопросам страхования и добился выплаты 2,8 млрд сумов в пользу потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.Как отмечается, более половины обращений были связаны с проблемами по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. В частности, имели место случаи, когда страховые компании по различным причинам отказывали в возмещении ущерба, причиненного имуществу потерпевших, не производили выплаты либо затягивали их под различными предлогами.С 1 января 2026 года в республике вступили в силу изменения в порядок регулирования отношений по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это значит, что в настоящее время страховые организации должны работать по новым договорам с учетом внесенных изменений.Однако проведенный Комитетом анализ, а также изучение данных об электронных страховых услугах, предоставляемых страховыми организациями, выявили ряд недостатков в договорах. В частности,Уполномоченный орган поручил всем страховым организациям рассмотреть выявленные нарушения и устранить их в кратчайшие сроки.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

страхование узбекистан комитет по развитию конкуренции договор