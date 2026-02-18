Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине
11:02 18.02.2026 (обновлено: 11:11 18.02.2026)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Подписаться
17 февраля в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Cтороны продолжат работу 18 февраля.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Участники трехсторонней встречи по Украине в Швейцарии продолжат работать над достижением соглашения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, слова которого приводит РИА Новости.
"Штаты модерировали третьи переговоры между Украиной и Россией <...> Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", — написал он в соцсети X.
Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, встреча была очень напряженной.
© SputnikТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
© Sputnik
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое крыло все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.