Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260218/rezultaty-pervogo-dnya-peregovory-ukraina-55780257.html
Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине
Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине
Sputnik Узбекистан
17 февраля в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Cтороны продолжат работу 18 февраля.
2026-02-18T11:02+0500
2026-02-18T11:11+0500
россия
украина
переговоры
женева
швейцария
сша
абу-даби
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55779734_0:162:3032:1868_1920x0_80_0_0_314881e860df0d5a4445708e6b46de74.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Участники трехсторонней встречи по Украине в Швейцарии продолжат работать над достижением соглашения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, слова которого приводит РИА Новости.Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, встреча была очень напряженной.Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое крыло все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
россия
украина
женева
швейцария
абу-даби
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55779734_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_297d4de84da6b8e2dd358587fd5cdecb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
женева россия украина сша переговоры мирное урегулирование уиткофф
женева россия украина сша переговоры мирное урегулирование уиткофф

Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине

11:02 18.02.2026 (обновлено: 11:11 18.02.2026)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
17 февраля в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Cтороны продолжат работу 18 февраля.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Участники трехсторонней встречи по Украине в Швейцарии продолжат работать над достижением соглашения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, слова которого приводит РИА Новости.
"Штаты модерировали третьи переговоры между Украиной и Россией <...> Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", — написал он в соцсети X.
Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, встреча была очень напряженной.
© SputnikТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2026
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
© Sputnik
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое крыло все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2026
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2026
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0