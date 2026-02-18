https://uz.sputniknews.ru/20260218/rezultaty-pervogo-dnya-peregovory-ukraina-55780257.html

Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине

Стив Уиткофф сообщил о результатах первого дня переговоров по Украине

Sputnik Узбекистан

17 февраля в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Cтороны продолжат работу 18 февраля.

2026-02-18T11:02+0500

2026-02-18T11:02+0500

2026-02-18T11:11+0500

россия

украина

переговоры

женева

швейцария

сша

абу-даби

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55779734_0:162:3032:1868_1920x0_80_0_0_314881e860df0d5a4445708e6b46de74.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Участники трехсторонней встречи по Украине в Швейцарии продолжат работать над достижением соглашения. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, слова которого приводит РИА Новости.Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, встреча была очень напряженной.Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое крыло все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

россия

украина

женева

швейцария

абу-даби

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

женева россия украина сша переговоры мирное урегулирование уиткофф