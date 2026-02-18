Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
Соцстрахование в Узбекистане: что изменилось с выплатами по декрету и больничным
В пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказали о реформе системы социального страхования.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция "Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат по беременности, родам и больничным — что изменилось?".В мероприятии приняли участие:О новых правилах рассказала главный специалист Управления социальных выплат Национального агентства по социальной защите при президенте Республики Узбекистан Дилшодхон Мухамеджанова. Она представила презентацию о реформе системы социального страхования.Полная запись пресс-конференции — тут.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказали о реформе системы социального страхования.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция "Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат по беременности, родам и больничным — что изменилось?".
В мероприятии приняли участие:
Олимжон Косимов — главный специалист министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
Галина Дурманова — заместитель начальника медицинского объединения Яшнабадского района г. Ташкента;
Дилшодхон Мухамеджанова — главный специалист Управления социальных выплат Национального агентства по социальной защите при президенте Республики Узбекистан;
Феруза Зулунова — начальник отдела методологии оплаты труда министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан;
Исматулло Севинчев — начальник отдела консультирования по налогообложению Налогового комитета Республики Узбекистан.
О новых правилах рассказала главный специалист Управления социальных выплат Национального агентства по социальной защите при президенте Республики Узбекистан Дилшодхон Мухамеджанова. Она представила презентацию о реформе системы социального страхования.
Полная запись пресс-конференции — тут.
