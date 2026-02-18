https://uz.sputniknews.ru/20260218/sotsstraxovanie-uzbekistan-chto-izmenilos-vyplaty-dekret-bolnichniy-55793225.html

Соцстрахование в Узбекистане: что изменилось с выплатами по декрету и больничным

Соцстрахование в Узбекистане: что изменилось с выплатами по декрету и больничным

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказали о реформе системы социального страхования.

2026-02-18T19:15+0500

2026-02-18T19:15+0500

2026-02-18T19:15+0500

выплата

социальные пособия

пресс-центр

пресс-конференция

узбекистан

больничный

видео

страхование

финансы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55782343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f08e140337f948e2a3f6af371b12a3f.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция "Социальное страхование в Узбекистане: новые правила выплат по беременности, родам и больничным — что изменилось?".В мероприятии приняли участие:О новых правилах рассказала главный специалист Управления социальных выплат Национального агентства по социальной защите при президенте Республики Узбекистан Дилшодхон Мухамеджанова. Она представила презентацию о реформе системы социального страхования.Полная запись пресс-конференции — тут.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

страхование видео узбекистан выплаты больничный декрет пресс-центр