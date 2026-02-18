https://uz.sputniknews.ru/20260218/tyajelye-delovye-medinskiy-itogi-peregovorov-jeneva-55796571.html
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Тяжелые, но деловые: Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
17:12 18.02.2026 (обновлено: 17:17 18.02.2026)
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Третий раунд переговоров по Украине был непростым, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Его слова приводит РИА Новости.
"Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера — в разных форматах, еще сегодня — около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", — сказал Мединский.
Следующая встреча состоится в ближайшее время, добавил глава российской делегации на переговорах в Женеве.
Как заявил источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.