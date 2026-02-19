https://uz.sputniknews.ru/20260219/detskiy-ombudsman-itogi-raboty-2025-god-55816039.html

Свыше 40 судебных дел: детский омбудсман представил итоги работы за 2025 год

В 2025 году было инициировано свыше 40 уголовных дел, взыскано более 400 миллионов сумов алиментов и возвращены в страну 45 детей, оставшихся без попечения за рубежом.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка на заседании в Олий Мажлисе представила отчет о соблюдении в 2025 году государственными органами и правоохранительными структурами законодательства о правах ребенка.Согласно информации, в прошлом году в адрес детского омбудсмана поступило 1 934 обращения от граждан Узбекистана, зарубежных коллег, лиц без гражданства, общественных организаций и других юридических лиц. На основе их анализа и мониторинга нарушений прав детей государственными органами составлено 36 актов, включая предупреждения, представления и ходатайства о пересмотре судебных решений.Особое внимание уделялось вопросам насилия в отношении детей. По выявленным фактам возбуждены 19 уголовных и 26 административных дел, а также отменено 20 отказов в возбуждении уголовных дел, материалы направлены на дополнительную проверку.Также по результатам мониторинга интернет-пространства совместно с государственными органами изучены случаи нарушений прав детей, по которым возбуждено 23 уголовных и 28 административных дела.Помимо правозащитной работы, служба омбудсмена оказывала детям также практическую помощь. За отчетный период оказана помощь в взыскании алиментов на 403,745 млн сумов и бесплатном оформлении ID-карт для 52 сирот и детей без попечения родителей.Для 20 детей с ограниченными возможностями были организованы медицинские осмотры и предоставлены реабилитационные и психолого-педагогические услуги. Кроме того, 45 детей, оставшихся без попечения родителей за рубежом, возвращены в Узбекистан.В ходе обсуждений отмечено, что Уполномоченный по правам ребенка и его сотрудники за год участвовали в 45 судебных делах, что значительно повышает эффективность защиты прав детей.

