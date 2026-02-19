https://uz.sputniknews.ru/20260219/novyy-aviareys-svyajet-samaru-urgench-55813146.html

Новый авиарейс свяжет Самару и Ургенч — дата и время

Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам на российском лайнере SSJ-100. 19.02.2026, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с 3 апреля откроет прямые рейсы из Самары в узбекистанский город Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам, вылет запланирован на 23.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на российском лайнере SSJ-100. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.

