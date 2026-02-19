https://uz.sputniknews.ru/20260219/novyy-aviareys-svyajet-samaru-urgench-55813146.html
Новый авиарейс свяжет Самару и Ургенч — дата и время
Новый авиарейс свяжет Самару и Ургенч — дата и время
Sputnik Узбекистан
Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам на российском лайнере SSJ-100. 19.02.2026, Sputnik Узбекистан
2026-02-19T12:45+0500
2026-02-19T12:45+0500
2026-02-19T12:45+0500
ургенч
самара
авиасообщение
россия
узбекистан
полеты
новый рейс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6f8c8ea5163e49db77bad77439050724.jpg
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с 3 апреля откроет прямые рейсы из Самары в узбекистанский город Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам, вылет запланирован на 23.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на российском лайнере SSJ-100. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.
ургенч
самара
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e040aa981a3c26bfe70dc75678655aa5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самара ургенч авиарейс полет самолет авиамаршрут авиакомпания red wings
самара ургенч авиарейс полет самолет авиамаршрут авиакомпания red wings
Новый авиарейс свяжет Самару и Ургенч — дата и время
Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам на российском лайнере SSJ-100.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Авиакомпания Red Wings с 3 апреля откроет прямые рейсы из Самары в узбекистанский город Ургенч. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Red Wings открывает прямое авиасообщение из Самары в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс по новому направлению состоится уже 3 апреля", — говорится в сообщении компании.
Рейсы из Самары в Ургенч будут выполняться по пятницам, вылет запланирован на 23.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на российском лайнере SSJ-100.
"Ургенч станет третьим городом Узбекистана, включенным в маршрутную сеть Red Wings из аэропорта Самары. С 2023 года авиакомпания выполняет рейсы из Самары в Ташкент. Полеты в Бухару проходят с пересадкой в аэропорту Кольцово, Екатеринбург", — добавили в пресс-службе.
Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100.