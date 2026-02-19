https://uz.sputniknews.ru/20260219/sendvich-paneli-kraski-i-xolodilniki--eek-podderjit-chetyre-kooperatsionnyx-proekta-55820705.html

Сэндвич-панели, краски и холодильники — ЕЭК поддержит четыре кооперационных проекта

Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета Союза.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55821257_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_6c12b6cbaaddeece9f8300a6afa85ab8.jpg

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Консультативный комитет по промышленности Евразийской экономической комиссии одобрил четыре кооперационные заявки на участие в механизме финансового содействия. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян состоялось заседание Консультативного комитета по промышленности.Основным условием для участия в механизме финподдержки является участие в проекте как минимум трех представителей трех государств-членов ЕАЭС.Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета Союза. Главы государств ЕАЭС одобрили беспрецедентные условия для бизнеса — компенсацию в размере 100% ключевой ставки центрального банка государства-члена. На сегодняшний день в ЕЭК поступило 16 заявок на получение субсидии общей стоимостью порядка 18 млрд российских рублей. В 2025 году одобрение получили пять проектов, 3 из которых перешли в стадию реализации.

