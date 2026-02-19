https://uz.sputniknews.ru/20260219/svo-katastrofa-vsu-konstantinovka-55805000.html

СВО: катастрофа ВСУ в Константиновке

Российские войска успешно штурмуют позиции ВСУ в Константиновке, и 17 февраля вошли в юго-западные кварталы. Город взят в клещи. Критическая для украинского гарнизона ситуация постепенно трансформируется в катастрофическую.

ВС России в ходе штурма Константиновки нарастили количество авиационных и артиллерийских ударов. Более половины городской застройки находится под контролем российских войск. На северо-восточной окраине сохраняется "серая зона" — там идут бои в районе вокзала и в частном секторе. Фланговый охват и контроль над господствующими высотами позволяет российским подразделениям эффективно поражать цели на всей городской территории, методично "улучшать положение по переднему краю", то есть наступать, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Продолжаются ожесточенные бои за каждый дом и каждую улицу. Украинские войска превратили Константиновку в мощный укрепрайон, и отчаянно сопротивляются. Промышленная зона интегрирована в фортификационную систему противника, что повышает защищенность личного состава. Приходится выжигать позиции ВСУ термобарическими боеприпасами. Сегодня полностью очищены от бандеровцев высотные здания на улице Европейской в центральной части города. С юго-востока боевые действия приближаются к бульвару Космонавтов, где расположен основной массив высотной застройки.Российские войска в Константиновке уничтожили мосты через реку Кривой Торец, и "фрагментировали" гарнизон ВСУ на две части. За минувшие сутки продвинулись севернее города. Логистика и 3 000 "захисников" блокированы. Противник испытывает дефицит живой силы на линии боевого соприкосновения. Эффективная тактика российского центра БПЛА "Рубикон" и морозная зима заметно увеличивают потери украинских войск (эвакуация раненых в тыл невозможна).Падение еще одной "фортеции" становится неизбежным и необратимым. Константиновка — важный рубеж обороны украинских сил на линии Славянск — Краматорск. Российская армия находится в 15 км севернее Славянска. В Генштабе ВСУ понимают, что потеря Константиновки откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации с юга, однако киевские и натовские стратеги способны предложить войскам лишь проверенный план массового жертвоприношения. За четыре года СВО уничтожены до 2 млн украинских военнослужащих, 953 боевых самолета и вертолета, 650 ЗРК, более 35 000 единиц артиллерии и РСЗО, 27 750 танков и других бронемашин ВСУ. Дальше будет хуже.Критерий прочного мира — военное поражениеСША и европейские страны НАТО не готовы зафиксировать свое поражение в прокси-войне с Россией. Первые — театрализовано подталкивают киевских марионеток к капитуляции в оболочке мирного договора. Вторые — все еще призывают воевать до последнего украинца. При этом позиции Америки и Европы немонолитны.Вопреки политике своего президента, посетившие Киев 16 февраля американские сенаторы Шелтон Уайтхаус и Ричард Блюменталь пообещали "бодливой корове рога", то есть Зеленскому — "Томагавки" для ударов по РФ. Пересмотреть бы сенаторам на досуге пророческий американский фильм "Идиократия".Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сегодня назвал ложью заявления (дискурс) о том, что Украина защищает Европу. А верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 15 февраля заявила: в ближайшие годы Украину не примут в Евросоюз. Зачем же тратить на нее 90 млрд евро?! Разброд и шатания.Женевские трехсторонние переговоры 17-18 февраля завершились ожидаемо (оптимистично) ничем. По информации американского издания Axios, в Женеве российская сторона ужесточила условия нового мира (политические требования), которые украинская делегация отклонила как неприемлемые. Кстати, на Банковой и ранее насчитывали более пяти "неприемлемых" условий РФ (будто побежденные имеют право корректировать условия победителей).Все многочисленные встречи/переговоры — в Стамбуле, Анкоридже, Абу-Даби, Женеве — оказались стратегически безрезультатными. С другой стороны, российская спецоперация успешно трансформировала (де-факто) политическую карту Европы. Наиболее реалистичным выглядит достижение целей СВО и прочного мира военными средствами, включая "Солнцепеки" и Орешники". Все идет к тому.Мудрый американский профессор Джон Миршаймер заявил: "Для Киева было бы разумнее пойти на соглашение уже сейчас, ведь речь идет лишь о потере четырех регионов и Крыма. Понимаю, что слово "лишь" вызовет негодование у украинцев. Однако реальность такова: если Российская армия добьется окончательного успеха, масштабы территориальных утрат могут оказаться значительно больше". Собственно, утраты по смыслу шире.Даже в американской газете The Washington Post понимают, что территория – не самое главное: "Россия добивается радикального сокращения ВСУ, отмены всех соглашений о военном партнерстве Украины со странами НАТО, отказа от развертывания войск из стран альянса. Не должно быть ни военной инфраструктуры, ни оружия большой дальности. Это принципиальный для России вопрос".Киевские марионетки под руководством западных кураторов все еще сжигают мобилизационный резерв подконтрольной территории, занимаются внешнеполитической клоунадой, и надеются завершить войну (выжить) на совершенно нереалистичных условиях.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

