Операции для детей и новые технологии: о чем договорились Минздрав Узбекистана и посол КНР
Китайские кардиохирурги намерены в этом году выполнить в Узбекистане 500 высокотехнологичных операций детям с врожденными пороками сердца. Также в стране планируют развивать традиционную китайскую медицину.
2026-02-19T16:28+0500
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча Министра здравоохранения Узбекистана Асилбека Худаярова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в республике Юй Цзюнем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Стороны отметили, что благодаря усилиям руководителей двух государств стратегическое и дружеское сотрудничество между Узбекистаном и Китаем продолжает активно развиваться.Особое внимание уделено реализации межправительственного соглашения о медицинском обслуживании, подписанного 1 сентября прошлого года в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзине. Было отмечено, что этот документ играет особое значение для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления материально-технической базы Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, модернизация ряда медицинских учреждений, а также реализация грантовых проектов по развитию традиционной китайской медицины в Узбекистане.Кроме того, рассмотрены предложения китайских кардиохирургов о проведении высокотехнологичных операций для 500 детей с врожденными пороками сердца в текущем году. Эти операции планируется проводить в Национальном центре детской медицины, Республиканском специализированном центре хирургии и многопрофильной детской клинике Ташкентского государственного медицинского университета. По итогам встречи стороны договорились ускорить реализацию проектов, финансируемых за счет китайских грантов, для внедрения новых медицинских технологий в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
В Ташкенте состоялась встреча Министра здравоохранения Узбекистана Асилбека Худаярова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в республике Юй Цзюнем. Об этом сообщили
в пресс-службе Минздрава республики.
Стороны отметили, что благодаря усилиям руководителей двух государств стратегическое и дружеское сотрудничество между Узбекистаном и Китаем продолжает активно развиваться.
Особое внимание уделено реализации межправительственного соглашения о медицинском обслуживании, подписанного 1 сентября прошлого года в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзине. Было отмечено, что этот документ играет особое значение для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления материально-технической базы Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, модернизация ряда медицинских учреждений, а также реализация грантовых проектов по развитию традиционной китайской медицины в Узбекистане.
Кроме того, рассмотрены предложения китайских кардиохирургов о проведении высокотехнологичных операций для 500 детей с врожденными пороками сердца в текущем году.
Эти операции планируется проводить в Национальном центре детской медицины, Республиканском специализированном центре хирургии и многопрофильной детской клинике Ташкентского государственного медицинского университета.
По итогам встречи стороны договорились ускорить реализацию проектов, финансируемых за счет китайских грантов, для внедрения новых медицинских технологий в Узбекистане.