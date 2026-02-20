https://uz.sputniknews.ru/20260220/investitsii-novye-proekty-uzbekistan-sotrudnichestvo-belarus-55842088.html

Новые проекты и товарооборот до $2 млрд: Узбекистан укрепляет сотрудничество с Беларусью

Перспективы взаимодействия обсудили участники бизнес-диалога, который прошел в свободной экономической зоне "Могилев" с участием дипломатов, региональных властей и предпринимателей двух стран.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают запуск совместных производств, наращивание торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленной кооперации и расширение экспортных поставок. В ближайшей перспективе страны намерены довести товарооборот до $2 млрд.Перспективы взаимодействия обсудили участники бизнес-диалога, который прошел в свободной экономической зоне "Могилев" с участием дипломатов, региональных властей и предпринимателей двух стран.В мероприятии приняли участие посол Узбекистана в Беларуси, постоянный представитель Узбекистана при уставных и других органах СНГ Рахматулла Назаров, заместитель хокима Андижанской области Ильхам Сабиров, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Ольга Авсиевич, глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко, представители бизнеса двух стран.В своем выступлении посол отметил впечатляющую динамику развития двусторонних отношений, подчеркнув ключевую роль лидеров двух стран в этом процессе.Особое внимание дипломат уделил экономическим показателям, которые наглядно демонстрируют поступательное движение вперед.По его словам, наиболее динамично сегодня развивается торгово-экономическая сфера.Говоря о перспективах, посол обозначил амбициозную, но вполне достижимую цель.С приветственным словом к участникам встречи обратился и глава Андижанского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Акмал Мамажонов.Он отметил, что отношения между Узбекистаном и Беларусью строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.Важным этапом двустороннего взаимодействия стал меморандум о дальнейшем расширении сотрудничества, подписанный в Ташкенте в 2024 году.Глава Андижанского регионального управления ТПП привел впечатляющие цифры, характеризующие инвестиционную привлекательность его страны.На 2026 год поставлена амбициозная задача — привлечь до $50 млрд иностранных инвестиций. Эти планы, по словам Мамажонова, свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности страны и растущем доверии международных партнеров.Было также подчеркнуто, что Узбекистан демонстрирует устойчивый рост экспорта, расширяет географию поставок, наращивает объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции. Мамажонов выразил уверенность, что сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью будет и далее укрепляться, способствуя экономическому развитию и повышению благосостояния народов двух стран.Высокий потенциал развития двусторонних отношений подчеркнула и заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Ольга Авсиевич.В ходе бизнес-диалога предприниматели двух стран презентовали свои организации и производства, нацеливая на дальнейшее перспективное сотрудничество.

