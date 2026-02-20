https://uz.sputniknews.ru/20260220/investitsii-novye-proekty-uzbekistan-sotrudnichestvo-belarus-55842088.html
Новые проекты и товарооборот до $2 млрд: Узбекистан укрепляет сотрудничество с Беларусью
Новые проекты и товарооборот до $2 млрд: Узбекистан укрепляет сотрудничество с Беларусью
Перспективы взаимодействия обсудили участники бизнес-диалога, который прошел в свободной экономической зоне "Могилев" с участием дипломатов, региональных властей и предпринимателей двух стран.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают запуск совместных производств, наращивание торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленной кооперации и расширение экспортных поставок. В ближайшей перспективе страны намерены довести товарооборот до $2 млрд.
Перспективы взаимодействия обсудили участники бизнес-диалога, который прошел
в свободной экономической зоне "Могилев" с участием дипломатов, региональных властей и предпринимателей двух стран.
В мероприятии приняли участие посол Узбекистана в Беларуси, постоянный представитель Узбекистана при уставных и других органах СНГ Рахматулла Назаров, заместитель хокима Андижанской области Ильхам Сабиров, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Ольга Авсиевич, глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко, представители бизнеса двух стран.
В своем выступлении посол отметил впечатляющую динамику развития двусторонних отношений, подчеркнув ключевую роль лидеров двух стран в этом процессе.
"Сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью в последние несколько лет развивается динамично. Это благодаря усилиям руководителей наших стран. Именно благодаря их стремлению сегодня международное сотрудничество выходит на качественно новый уровень", — заявил Назаров.
Особое внимание дипломат уделил экономическим показателям, которые наглядно демонстрируют поступательное движение вперед.
"В 2016 году товарооборот между нашими странами был невысок. А в прошлом году, по статистике Узбекистана, он достиг отметки в миллиард долларов", — подчеркнул посол.
По его словам, наиболее динамично сегодня развивается торгово-экономическая сфера.
"Страна должна динамически развиваться и процветать во всех направлениях. А для этого необходимо основной упор делать на развитие экономики", — отметил Назаров.
Говоря о перспективах, посол обозначил амбициозную, но вполне достижимую цель.
"В числе поставленных задач на ближайшее время — выйти на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Я думаю, что эта цифра нам по силам", — сказал он.
С приветственным словом к участникам встречи обратился и глава Андижанского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Акмал Мамажонов.
Он отметил, что отношения между Узбекистаном и Беларусью строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.
Важным этапом двустороннего взаимодействия стал меморандум о дальнейшем расширении сотрудничества, подписанный в Ташкенте в 2024 году.
"Документ открыл новые перспективы для реализации совместных проектов и привлечения инвестиций", — подчеркнул Акмал Мамажонов.
Глава Андижанского регионального управления ТПП привел впечатляющие цифры, характеризующие инвестиционную привлекательность его страны.
"По итогам 2025 года Узбекистан привлек более $43 млрд инвестиций, что на 24% превышает показатели предыдущего года. Из них $38,2 млрд составили прямые иностранные инвестиции. За девять месяцев 2025 года объем иностранных инвестиций и кредитов достиг $24,9 млрд. Ключевыми инвесторами выступили Китай (около 40%), Россия и Турция", — сказал он.
На 2026 год поставлена амбициозная задача — привлечь до $50 млрд иностранных инвестиций. Эти планы, по словам Мамажонова, свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности страны и растущем доверии международных партнеров.
Было также подчеркнуто, что Узбекистан демонстрирует устойчивый рост экспорта, расширяет географию поставок, наращивает объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Мамажонов выразил уверенность, что сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью будет и далее укрепляться, способствуя экономическому развитию и повышению благосостояния народов двух стран.
Высокий потенциал развития двусторонних отношений подчеркнула и заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Ольга Авсиевич.
В ходе бизнес-диалога предприниматели двух стран презентовали свои организации и производства, нацеливая на дальнейшее перспективное сотрудничество.
"Бизнес-диалог в СЭЗ "Могилев" стал еще одним шагом в развитии двусторонних отношений, открывая новые возможности для предпринимателей и инвесторов обеих стран", — подчеркнули в исполкоме СНГ.