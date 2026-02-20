Узбекистан
Министр ЕЭК: инновации в транспорте — это стратегическая необходимость
Министр ЕЭК: инновации в транспорте — это стратегическая необходимость
В рамках ЕАЭС утверждены концепции по развитию интеллектуальных транспортных систем и электронного документооборота в морских пунктах пропуска, а также реализуется пилотный проект по трансграничному обмену накладными e-CMR.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Стимулирование инноваций в транспорте — это уже не опция, а стратегическая необходимость. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, проходящей в Женеве.На сессии по теме: "Стимулирование инноваций для будущего внутреннего транспорта" министр ЕЭК сообщил об утверждении в рамках ЕАЭС концепций по развитию интеллектуальных транспортных систем и электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран Союза.Кроме того, в активной стадии реализации находится "пилот" по трансграничному электронному обмену накладной e-CMR при осуществлении международных автомобильных перевозок.Кожошев подчеркнул, что на протяжении десяти лет практический кейс ЕАЭС по "цифре" развивается от простого установления информационного взаимодействия между субъектами рынка и обмена данными в бизнес-процессах до гораздо более амбициозных задач.Он отметил, что для создания эффективной транспортной системы в Евразии нужны согласованные действия. При этом указал на трудности ряда стран Союза с соблюдением Европейского соглашения о работе экипажей в международных автоперевозках (ЕСТР) и подчеркнул необходимость принять меры для решения этой проблемы.
Новости
Министр ЕЭК: инновации в транспорте — это стратегическая необходимость

14:42 20.02.2026
© iStock / champpixsИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2026
© iStock / champpixs
Подписаться
В рамках ЕАЭС утверждены концепции по развитию интеллектуальных транспортных систем и электронного документооборота в морских пунктах пропуска, а также реализуется пилотный проект по трансграничному обмену накладными e-CMR.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Стимулирование инноваций в транспорте — это уже не опция, а стратегическая необходимость. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, проходящей в Женеве.

"Инновации сегодня определяют не только скорость движения грузов и пассажиров, но и устойчивое развитие всей экономики. Стимулирование инноваций в транспорте — это уже не опция, а стратегическая необходимость", — констатировал Арзыбек Кожошев.

На сессии по теме: "Стимулирование инноваций для будущего внутреннего транспорта" министр ЕЭК сообщил об утверждении в рамках ЕАЭС концепций по развитию интеллектуальных транспортных систем и электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран Союза.
Кроме того, в активной стадии реализации находится "пилот" по трансграничному электронному обмену накладной e-CMR при осуществлении международных автомобильных перевозок.
Кожошев подчеркнул, что на протяжении десяти лет практический кейс ЕАЭС по "цифре" развивается от простого установления информационного взаимодействия между субъектами рынка и обмена данными в бизнес-процессах до гораздо более амбициозных задач.

"С учетом различий в национальных системах нормативно-правового регулирования наши усилия сконцентрированы на обеспечении информационного взаимодействия национальных сегментов стран по ключевым электронным сервисам транспортных услуг, гармонизации применяемых цифровых инструментов управления перевозками и проведении пилотных проектов", — отметил министр ЕЭК.

© Пресс-служба ЕЭКАрзыбек Кожошев принял участие в 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН.
Арзыбек Кожошев принял участие в 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2026
Арзыбек Кожошев принял участие в 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН.
© Пресс-служба ЕЭК
Он отметил, что для создания эффективной транспортной системы в Евразии нужны согласованные действия. При этом указал на трудности ряда стран Союза с соблюдением Европейского соглашения о работе экипажей в международных автоперевозках (ЕСТР) и подчеркнул необходимость принять меры для решения этой проблемы.
